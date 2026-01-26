Ông Zelensky: Thỏa thuận đảm bảo an ninh từ Mỹ đã ‘hoàn tất 100%’ 26/01/2026 05:33

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng một văn kiện của Mỹ về các đảm bảo an ninh cho Ukraine đã hoàn tất và đang chờ thời gian và địa điểm để ký kết.

Ngày 25-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng văn kiện về các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã “sẵn sàng 100%” sau hai ngày đàm phán giữa đại diện Ukraine, Mỹ và Nga, theo đài ABC News.

“Đối với chúng tôi, bảo đảm an ninh trước hết là các bảo đảm an ninh từ Mỹ. Văn kiện đã sẵn sàng 100%, và chúng tôi đang chờ các đối tác xác nhận ngày giờ và địa điểm ký kết” - ông Zelensky nói với các phóng viên trong chuyến thăm Lithuania.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine đang chờ các đối tác ấn định thời điểm ký kết, sau đó văn kiện sẽ được trình lên quốc hội Mỹ và quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) hội đàm với Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nauseda tại thủ đô Vilnius (Lithuania) ngày 25-1. Ảnh: X

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh nỗ lực của Ukraine hướng tới việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2027, coi đây là một “bảo đảm an ninh kinh tế”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng các cuộc đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có lẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên sau một thời gian dài, với sự tham gia không chỉ của các nhà ngoại giao mà còn có đại diện quân sự của cả ba phía.

Các cuộc đàm phán, bắt đầu hôm 23 và kéo dài sang 24-1, là nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Zelensky thừa nhận tồn tại những khác biệt căn bản giữa lập trường của Ukraine và Nga, đồng thời tái khẳng định vấn đề lãnh thổ là điểm nghẽn lớn.

“Lập trường của chúng tôi về lãnh thổ - toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine - phải được tôn trọng” - vị tổng thống nhấn mạnh.

Ông Zelensky nói thêm rằng Mỹ đang tìm cách đạt được một sự thỏa hiệp, nhưng “tất cả các bên đều phải sẵn sàng thỏa hiệp”.

Theo một quan chức Mỹ, các nhà đàm phán sẽ trở lại UAE vào ngày 1-2 cho vòng đàm phán tiếp theo.

Quan chức này cho biết các cuộc đàm phán gần đây bao quát nhiều vấn đề quân sự và kinh tế, trong đó có khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi đi đến thỏa thuận.

Hiện vẫn chưa có thống nhất về khuôn khổ cuối cùng cho việc giám sát và vận hành Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, cơ sở lớn nhất châu Âu, hiện do Nga kiểm soát.