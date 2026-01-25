Mỹ-Nga-Ukraine kết thúc 2 ngày đàm phán, khả năng ông Putin và ông Zelensky sắp gặp 25/01/2026 05:45

Ngày 24-1, hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn thạo tin rằng vấn đề lãnh thổ vẫn là nội dung phức tạp nhất trong vòng tiếp xúc ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE).

Mỹ, Nga, Ukraine đã tổ chức các cuộc gặp 3 bên tại UAE trong hai ngày 23 và 24-1.

Theo nguồn tin này, yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi khu vực Donbass (miền đông Ukraine) vẫn là ưu tiên của phía Nga.

“Đây vẫn là vấn đề phức tạp nhất. Việc quân đội Ukraine rút khỏi Donbass là điều quan trọng, và hiện các bên đang xem xét nhiều tham số an ninh khác nhau liên quan vấn đề này” - nguồn tin này nói.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận đã đạt được “một số kết quả”.

Ảnh do Phủ Tổng thống UAE chụp và công bố cho thấy Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan (giữa) trao đổi với trưởng các phái đoàn tham dự cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine do UAE đăng cai, tại Cung điện Al Shati ở Abu Dhabi, ngày 23-1. Ảnh: AFP

Mỹ và Nga chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.

Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết 2 ngày họp tại UAE tập trung vào những tham số có thể để chấm dứt xung đột, cũng như các bảo đảm an ninh cần thiết nhằm bảo đảm bất kỳ thỏa thuận nào đạt được có tính khả thi, theo tờ Politico.

“Các bên đã nhất trí sẽ báo cáo đầy đủ về từng nội dung đàm phán với lãnh đạo ở thủ đô nước mình và phối hợp các bước tiếp theo. Nhiều vấn đề đã được thảo luận, và điều quan trọng là các cuộc trao đổi diễn ra một cách xây dựng” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ đã đề xuất các cách để chính thức hóa một thỏa thuận hòa bình trong tương lai, đồng thời cho rằng Mỹ cần tham gia giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn hoặc tiến trình hòa bình. Ông cũng cho biết một số vấn đề vẫn cần tiếp tục được thảo luận trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Ông Zelensky nói thêm rằng nếu các bên thể hiện sẵn sàng thúc đẩy tiến trình (trong đó Ukraine khẳng định sẵn sàng) thì các cuộc gặp tiếp theo có thể được tổ chức, sớm nhất là ngay trong tuần tới.

Trước đó Washington đánh giá các cuộc đàm phán ba bên giữa đại diện Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi “diễn ra tốt nhất có thể trong bối cảnh hiện nay”.

Nguồn tin của TASS cho biết hiện chưa có kế hoạch nối lại ngay các tiếp xúc 3 bên.

Trong khi đó, trang Axios dẫn các nguồn tin quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) nói rằng một vòng đàm phán 3 bên tiếp theo đã được lên lịch vào ngày 1-2.

Axios cũng đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sớm gặp Tổng thống Zelensky.

“Mỹ đang rất gần với việc tổ chức một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky” - quan chức Mỹ nói với Axios.

Theo nguồn tin này, trước khi cuộc gặp cấp lãnh đạo diễn ra, cần tổ chức thêm các vòng đàm phán ba bên.

“Chúng tôi cho rằng các cuộc gặp đó cần diễn ra trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Chúng tôi không nghĩ mình còn cách mục tiêu này quá xa. Nếu tiếp tục đi theo lộ trình hiện nay, chúng tôi sẽ đạt được điều đó” - quan chức Mỹ nhấn mạnh.