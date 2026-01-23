Hungary: Sẽ không cho phép Ukraine gia nhập EU trong 100 năm tới 23/01/2026 17:07

Ngày 23-1, Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban cáo buộc Ukraine đang cố gắng tác động kết quả cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Hungary vì Kiev biết chính phủ hiện tại sẽ không cho phép nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU), theo hãng thông tấn TASS.

"Tôi nghĩ rằng trong một trăm năm tới, sẽ không có quốc hội nào ở Hungary bỏ phiếu ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU” - ông Orban nói.

"Chúng tôi không muốn họ gia nhập EU” - Thủ tướng Orban nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng đây là lý do Kiev quan tâm chiến thắng của phe đối lập và đang cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của Budapest.

"Chúng ta phải thừa nhận rằng Ukraine sẽ tích cực tham gia vào chiến dịch [bầu cử] ở Hungary vì việc thay đổi chính phủ ở Hungary là lợi ích cơ bản của họ. Tôi không hài lòng về điều này, và chúng tôi sẽ đấu tranh chống lại điều đó” - ông Orban nói thêm.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

Ngoài ra, Thủ tướng Orban nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã vượt quá mọi giới hạn của sự đứng đắn khi công kích không chỉ ông mà còn cả các nhà lãnh đạo châu Âu.

"Hôm qua tại Davos, Tổng thống Zelensky đã vượt quá giới hạn. Chẳng có gì mới khi cuộc bầu cử Hungary đến gần ông ấy lại một lần nữa hướng sự chú ý vào chính phủ Hungary và cá nhân tôi. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trong bài phát biểu của mình, ông ấy cũng chỉ trích tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông ấy nói rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine là không đủ, vũ khí không đủ và quyết tâm của châu Âu cũng không đủ” - ông Orban viết trên mạng xã hội Facebook.

Ông Orban cũng gọi ông Zelensky là người "không thể hoặc không muốn chấm dứt chiến sự".

Tại Davos, Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời cảnh báo gay gắt đối với châu Âu, cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu nhận ra các mối đe dọa toàn cầu năm này qua năm khác nhưng lại không hành động quyết đoán, theo tờ Kyiv Independent.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto nhắc lại một tình huống tương tự đã xảy ra trong các cuộc bầu cử trước đây.

"Đó là trường hợp bốn năm trước khi họ vận động tranh cử cho đối thủ của chúng tôi. Điều đó lại xảy ra vì họ biết rằng một chính phủ thân Ukraine chỉ có thể lên nắm quyền nếu họ loại bỏ chúng tôi" - ông Szijjarto nói.

Ông Szijjarto lưu ý rằng trong cuộc bầu cử sắp tới, "người dân Hungary sẽ có thể quyết định liệu họ muốn hòa bình hay chiến tranh và liệu họ có cho phép Tổng thống Zelensky lấy tiền của họ để hỗ trợ chế độ tham nhũng của Ukraine hay không”.

Cuộc bầu cử quốc hội ở Hungary dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12-4 tới. Đảng giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới.

Ukraine chưa phản hồi về các phát ngôn trên của ông Orban.