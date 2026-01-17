Ông Zelensky hy vọng ký thỏa thuận với Mỹ về xung đột Nga-Ukraine vào tuần tới 17/01/2026 06:54

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông hy vọng Ukraine sẽ ký các thỏa thuận với Mỹ về một kế hoạch chấm dứt cuộc chiến với Nga tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thuỵ Sĩ) vào tuần tới.

Ngày 16-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông hy vọng Ukraine sẽ ký các thỏa thuận với Mỹ vào tuần tới về một kế hoạch chấm dứt cuộc chiến với Nga, theo hãng tin AFP.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết các nhà đàm phán Ukraine đang trên đường sang Mỹ để tiếp tục các cuộc thảo luận.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm sự rõ ràng, cả về các văn kiện mà chúng tôi đã cơ bản chuẩn bị xong với phía Mỹ, lẫn về phản ứng của Nga trước toàn bộ nỗ lực ngoại giao đang diễn ra” - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

“Nếu mọi thứ được hoàn tất và nếu phía Mỹ đồng ý - bởi về phía chúng tôi về cơ bản tôi cho rằng đã xong - thì việc ký kết trong thời gian diễn ra Davos sẽ là điều khả thi” - ông Zelensky nói thêm, đề cập Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra vào tuần tới ở Thuỵ Sĩ - nơi Tổng thống Zelensky được cho là sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Zelensky cũng thừa nhận các hệ thống phòng không của Ukraine đang gặp vấn đề vào thời điểm then chốt của cuộc chiến.

Theo ông Zelensky, một số hệ thống phòng không do các đồng minh phương Tây cung cấp đã cạn đạn trong bối cảnh Nga mở làn sóng tấn công dữ dội khiến hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng.

“Tính đến sáng nay, chúng tôi có một số hệ thống không còn tên lửa. Bây giờ tôi có thể nói công khai điều này, vì hiện tại chúng tôi đã có tên lửa” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine kêu gọi cả các đồng minh châu Âu lẫn Mỹ đẩy mạnh việc chuyển giao.

“Chúng tôi đã nhận được một gói hỗ trợ đáng kể vào sáng nay. Gói này hiện đã ở Ukraine và chúng tôi có thể nói về nó. Nhưng cái giá phải trả là rất lớn bằng nỗ lực, bằng máu và bằng sinh mạng của người dân” - ông Zelensky nói thêm.

Mỹ và Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Đại diện Nga không được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới sắp tới tại Davos, Đại sứ quán Nga tại Thuỵ Sĩ nói với hãng thông tấn RIA Novosti.