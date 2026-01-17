Điện Kremlin hoan nghênh sự thay đổi lập trường của châu Âu về đối thoại với Nga 17/01/2026 05:33

(PLO)- Điện Kremlin cho biết đã ghi nhận các tín hiệu từ Ý, Pháp và Đức về nhu cầu đối thoại với Nga, đồng thời coi đây là một diễn biến tích cực trong lập trường của các nước phương Tây.

Ngày 16-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow hoan nghênh “sự chuyển biến tích cực” trong các tuyên bố thừa nhận nhu cầu đối thoại với Nga từ các nhà lãnh đạo Tây Âu, theo đài RT.

Ông Peskov nói rằng trong những ngày gần đây, một số lãnh đạo châu Âu, cụ thể là tại Pháp, Ý và Đức, đã lên tiếng ủng hộ quan điểm rằng muốn duy trì ổn định ở châu Âu thì cần đối thoại với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng “dù có thể gây ngạc nhiên”, các quan điểm được nêu trong những tuyên bố đó “hoàn toàn phù hợp” với cách nhìn của Moscow.

Theo ông Peskov, nếu những tuyên bố đó thực sự phản ánh tầm nhìn chiến lược của châu Âu, thì đây là một bước chuyển biến tích cực trong lập trường của châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov cũng nhắc lại lịch sử những “tuyên bố không tưởng” từ các nhà lãnh đạo Tây Âu và quan chức cấp cao EU, kêu gọi “đánh bại hoàn toàn Nga”.

Ông Peskov nói thêm rằng Nga đã thiết lập được kênh đối thoại với Mỹ. Ông cho biết Moscow đánh giá cao những nỗ lực của phía Mỹ trong vấn đề này.

Châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Theo RT, nhận xét của ông Peskov được đưa ra sau phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 14-1 rằng EU phải “tìm lại sự cân bằng với nước láng giềng châu Âu lớn nhất của chúng ta”.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi “khởi động lại một cách đúng đắn” các cuộc thảo luận với Moscow - quan điểm được Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hưởng ứng khi bà nói rằng “đã đến lúc châu Âu phải nói chuyện với Nga”.

Trái lại, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã bác bỏ các lời kêu gọi đàm phán, thúc giục Tây Âu gia tăng sức ép kinh tế lên Nga và mở rộng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.