Ông Putin cảnh báo tình hình thế giới 'ngày càng xấu đi' 16/01/2026 07:26

Ngày 15-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra lời cảnh báo rằng tình hình thế giới đang "ngày càng xấu đi", dẫn chứng bằng việc các xung đột cũ bùng phát trở lại và nhiều điểm nóng mới đang xuất hiện, đài RT đưa tin.

"Hòa bình không tự nhiên mà đến, nó được kiến tạo mỗi ngày. Hòa bình đòi hỏi nỗ lực, trách nhiệm và sự lựa chọn có ý thức. Tính cấp thiết của điều này là hiển nhiên, đặc biệt hiện nay, khi tình hình trên trường quốc tế đang ngày càng xấu đi" - Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nói thêm rằng trong thế giới hiện đại, ngoại giao và nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận đang "bị thay thế bằng các hành động đơn phương và khá nguy hiểm".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông, nhiều quốc gia đang phải đối mặt sự áp đặt từ những bên theo đuổi cách tiếp cận "chân lý thuộc về kẻ mạnh".

"Hàng chục quốc gia trên thế giới đang phải chịu đựng sự vi phạm các quyền chủ quyền, sự hỗn loạn và tình trạng vô pháp, đồng thời không có đủ sức mạnh và nguồn lực để tự bảo vệ mình” - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi tất cả thành viên của cộng đồng quốc tế tuân thủ luật pháp quốc tế, thúc giục họ ủng hộ "trật tự thế giới đa cực công bằng hơn đang hình thành".

Ông Putin cũng nhắc tới xung đột Ukraine, coi đó là “ví dụ về việc vi phạm nguyên tắc an ninh không thể chia cắt".

"Điều này đã được chứng minh rõ ràng qua cuộc khủng hoảng xoay quanh Ukraine, vốn là hệ quả trực tiếp của nhiều năm phớt lờ các lợi ích chính đáng của Nga và một lộ trình có chủ đích đe dọa an ninh của chúng tôi cũng như việc mở rộng NATO về phía biên giới Nga" - người đứng đầu Điện Kremlin nói.

Ukraine và NATO chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Putin.