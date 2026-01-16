Ông Putin tuyên bố sát cánh Cuba bảo vệ chủ quyền quốc gia 16/01/2026 06:01

Tại buổi lễ nhận Quốc thư từ các đại sứ nước ngoài mới được bổ nhiệm ngày 15-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga luôn sát cánh Cuba - quốc gia đang quyết tâm bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba chia sẻ mối quan hệ hữu nghị thực sự bền chặt. Chúng tôi luôn dành sự hỗ trợ và ủng hộ cho những người bạn Cuba, đồng thời sát cánh cùng họ giữa những nỗ lực kiên định nhằm bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc" - ông Putin khẳng định.

Theo lời Tổng thống Nga, liên minh Nga - Cuba "đã vượt qua thử thách của thời gian vì nó được xây dựng trên nền tảng tình cảm chân thành và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Chúng tôi đang nỗ lực hợp tác triển khai các dự án về năng lượng, luyện kim, giao thông vận tải và y tế, vốn là những lĩnh vực thiết yếu đối với nền kinh tế Cuba. Đồng thời, hai bên cũng tích cực mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân đạo" - ông Putin nhấn mạnh.

Liên quan đến tình hình khu vực, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày nói rằng Moscow quan ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng xung quanh Cuba.

Bà khẳng định việc sử dụng các biện pháp đe dọa và gây sức ép trong đối thoại với quốc gia này là hành động không thể chấp nhận được.

"Dĩ nhiên, chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Chúng tôi thực sự lo ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng, sự leo thang và những lời lẽ hung hăng, gồm cả những hành động nhắm vào người bạn Cuba của chúng tôi" - bà Zakharova nói.

"Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp giữa các quốc gia thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Chúng tôi tin chắc rằng sự hăm dọa và các mối đe dọa là hoàn toàn không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với Cuba, người dân và chính phủ nước này" - bà nhấn mạnh.