Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh, cáo buộc gián điệp tình báo 15/01/2026 18:17

(PLO)- Nga vừa chính thức ra lệnh trục xuất một nhân viên ngoại giao Anh bị Nga cáo buộc đang làm việc cho cơ quan tình báo của London, trong khi phía Anh cho biết đang cân nhắc các bước đi tiếp theo.

Ngày 15-1, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ra tuyên bố rằng ông Gareth Samuel Davies, hiện giữ chức danh Bí thư tại Đại sứ quán Anh ở Moscow, thực chất đang hoạt động cho các cơ quan mật vụ của Anh, đài RT đưa tin.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu tập Đại biện lâm thời của Anh - bà Danae Dholakia để trao công hàm phản đối chính thức và yêu cầu ông Davies phải rời khỏi lãnh thổ Nga trong vòng 2 tuần.

"Moscow sẽ không dung thứ cho các hoạt động của những điệp viên mật thuộc các cơ quan đặc nhiệm Anh trên lãnh thổ Nga" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, đồng thời khẳng định chính phủ nước này áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Ông Gareth Samuel Davies, hiện giữ chức danh Bí thư tại Đại sứ quán Anh ở Moscow. Ảnh: FBS

Về phía Anh, Phó trưởng phái đoàn ngoại giao đã từ chối trả lời phỏng vấn báo chí khi bà đến và rời khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao Nga vào đầu ngày.

Chính phủ Anh cho biết đang cân nhắc các bước đi tiếp theo.

“Đây không phải là lần đầu tiên Điện Kremlin đưa ra những cáo buộc ác ý và vô căn cứ nhằm vào nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đang thận trọng xem xét các phương án ứng phó" - trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh.

Mối quan hệ giữa London và Moscow từ lâu đã rơi vào trạng thái căng thẳng, được đánh dấu bằng nhiều vụ trục xuất nhân viên ngoại giao theo hình thức "ăn miếng trả miếng", thường xuất phát từ các nghi vấn hoạt động gián điệp.