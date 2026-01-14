Chiến sự Nga-Ukraine 14-1: 6 tỉnh Ukraine bị không kích dữ dội; Nga cáo buộc Anh và EU ngăn cản thỏa thuận hòa bình Ukraine 14/01/2026 08:44

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tập kích nhà máy UAV chiến lược của Nga tại Rostov; 6 tỉnh Ukraine bị không kích dữ dội; Nga cáo buộc Anh và EU ngăn cản thỏa thuận hòa bình Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tập kích nhà máy UAV chiến lược của Nga tại Rostov

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết rằng vào đêm 13-1 lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy trọng yếu của Nga tại Taganrog (tỉnh Rostov, Nga), gây ra một đám cháy lớn cùng "chuỗi tiếng nổ dữ dội", tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Cơ sở này chuyên sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công và trinh sát.

"Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc SBU, phối hợp cùng các đơn vị tác chiến của Hải quân Ukraine, đã tấn công các nhà xưởng sản xuất của nhà máy Atlant Aero" - SBU tuyên bố.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Được biết, nhà máy này tham gia vào dây chuyền sản xuất dòng UAV "Orion", các tổ hợp tác chiến điện tử và hệ thống tích hợp kỹ thuật số dành cho UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cũng như đạn tuần kích.

"Việc phá hủy nhà máy sẽ làm suy giảm sản lượng máy bay không người lái, đồng thời làm suy yếu năng lực kỹ thuật của đối phương trong việc tiến hành các hoạt động trinh sát và tấn công bằng UAV" - phía SBU nhận định.

Trước đó, vào ngày 6-1, một nguồn tin từ SBU tiết lộ với The Kyiv Independent rằng các cuộc tấn công tầm xa trong đêm đã gây thiệt hại cho một kho đạn dược và cơ sở dầu khí tại miền trung nước Nga.

Những vụ tập kích này là diễn biến mới nhất trong chiến dịch "tấn công sâu" của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng dầu khí của Nga, vốn được hiện thực hóa nhờ năng lực sản xuất UAV tấn công tầm xa trong nước ngày càng tăng.

Loạt tỉnh Ukraine bị tập kích quy mô lớn

Ngày 13-1, chính quyền các địa phương Ukraine nói rằng Nga đã mở các cuộc tấn công dồn dập trong ngày qua trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, trong đêm 12-1 Nga đã phóng tổng cộng 25 tên lửa, gồm 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-300, cùng 7 tên lửa hành trình Iskander-K. Ngoài ra, 293 máy bay không người lái (UAV) cũng được sử dụng trong các đợt tập kích.

Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 7 tên lửa, trong đó có 2 tên lửa đạn đạo và 5 tên lửa hành trình, cùng 240 UAV.

Không quân Ukraine xác nhận số vũ khí lọt qua hệ thống phòng không, bao gồm các tên lửa và 48 UAV, đã đánh trúng 24 địa điểm khác nhau, gây thiệt hại tại nhiều tỉnh, thành. Các tỉnh này gồm: Donetsk, Kiev, Kherson, Odessa, Dnipropetrovsk, và Zaporizhzhia.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã loại 950 binh sĩ Moscow khỏi chiến trường trong ngày 13-1.

Nga tập kích mạnh hạ tầng năng lượng quân sự của Ukraine

Ngày 13-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm nhằm vào các cơ sở năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo thông cáo, cuộc tấn công được thực hiện bằng các loại vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, kết hợp với UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng đây là động thái nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Phía Nga khẳng định các mục tiêu được xác định trước đã bị đánh trúng.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu hơn 1.275 thương vong trong các cuộc giao tranh trên toàn bộ tuyến tiền tuyến.

Trong đó, thiệt hại của Kiev được ghi nhận tại tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến Trung tâm, với khoảng 400 binh sĩ thương vong.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Moscow đã tấn công các địa điểm được cho là nơi lưu trữ UAV tầm xa của Ukraine, cùng các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và các tay súng nước ngoài tại khoảng 150 địa điểm.

Về phòng không, Nga tuyên bố đã bắn hạ 207 UAV cánh cố định của Ukraine, 11 bom dẫn đường và 2 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Nga cáo buộc Anh và EU ngăn cản thỏa thuận hòa bình Ukraine

Ngày 13-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng giới tinh hoa cầm quyền tại Liên minh châu Âu (EU) và Anh coi một thỏa thuận hòa bình về vấn đề Ukraine là mối đe dọa đối với chính họ và đang tích cực cản trở điều này, theo TASS.

"Vương quốc Anh và EU đang ngăn chặn các giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine một cách có chủ đích và có hệ thống. Ngay cả triển vọng hòa bình cũng bị các bên này xem mối đe dọa đối với ảnh hưởng toàn cầu của họ” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của London trong vấn đề này.

Bà Zakharova cho rằng tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tại Istanbul năm 2022 đã bị gián đoạn sau khi Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson được cho là đã khuyên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không ký thỏa thuận đã được soạn thảo và ký tắt.

Anh và EU chưa lên tiếng về thông tin trên.