Chiến sự Nga - Ukraine 13-1: Tình báo Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị đánh lớn; UAV Ukraine tấn công rát Crimea và loạt tỉnh của Nga 13/01/2026 08:18

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với gần 80 trận giao tranh trong ngày; Hai bên nêu thương vong của đối phương; Na Uy công bố gói cứu trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho ngành năng lượng và ngân sách của Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đòn không kích.

Ông Zelensky: Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới

Ngày 12-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong những ngày tới, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Và xin hãy chú ý đến các cảnh báo không kích. Có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới. Máy bay không người lái (UAV) và tên lửa sẽ được triển khai để làm suy yếu hệ thống phòng không của chúng ta. Họ muốn lợi dụng thời tiết lạnh. Cuộc tấn công này có thể xảy ra trong những ngày tới” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Phát ngôn của ông Zelensky được đưa ra khi giới chức Ukraine cho biết các đội cứu hộ đã nỗ lực khôi phục nguồn điện và sưởi ấm cho người dân thủ đô Kiev vào ngày 12-1, hơn 3 ngày sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Phó Thủ tướng Ukraine - ông Oleksiy Kuleba viết trên Telegram rằng 90% các tòa nhà chung cư ở Kiev đã được khôi phục hệ thống sưởi ấm.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết có 800 hộ gia đình không có hệ thống sưởi ấm, phần lớn nằm ở bờ tây sông Dnipro.

. Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 12-1 có tổng cộng 78 cuộc đụng độ đã được ghi nhận dọc theo chiến tuyến, với Nga gây áp lực mạnh nhất ở các hướng TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia) và Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Theo ước tính của bộ này, Nga đã mất khoảng 1.220.000 binh sĩ tại Ukraine kể từ đầu chiến sự, bao gồm 1.060 thương vong trong ngày 12-1.

Ngày qua, chính quyền các địa phương Ukraine báo cáo về 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng 156 UAV trong đêm, trong đó khoảng 110 chiếc thuộc loại Shahed. Ukraine đã bắn hạ 135 UAV trong số này.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong ngày, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Oleksandr Hanzha đưa tin về 1 người bị thương ở tỉnh này trong một cuộc tấn công của Nga đêm qua.

Tại tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokrudin báo cáo về 1 người thiệt mạng sau cuộc tấn công của Nga. Tỉnh Odessa cũng ghi nhận 2 trường hợp bị thương sau các đợt không kích của Moscow.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Na Uy công bố gói cứu trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Ukraine

Ngày 12-1, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide đã đến Kiev để hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha, công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 340 triệu euro (400 triệu USD) nhằm hỗ trợ ngành năng lượng và ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn của Ukraine, theo Kyiv Independent.

"Cơ sở hạ tầng cung cấp điện cho người dân Ukraine đang bị Nga tấn công nhiều lần mỗi tuần. Việc đảm bảo mọi người có thể giữ ấm, nấu ăn và sống một cuộc sống tương đối bình thường là điều tối quan trọng để giúp họ vượt qua cuộc chiến này - một cuộc chiến mà họ đang chiến đấu vì tất cả chúng ta” - ông Eide nói.

Nhà ngoại giao Na Uy cho biết một phần kinh phí sẽ được dành cho các nhu cầu cấp thiết, bao gồm sửa chữa các cơ sở năng lượng, cũng như trả lương cho giáo viên và công chức.

Theo thông cáo báo chí của chính phủ Na Uy, số tiền còn lại sẽ được phân bổ để hỗ trợ ngân sách nhà nước của Ukraine .

Khoản tài trợ này được đưa ra trong bối cảnh nhiệt độ trên khắp Ukraine giảm xuống dưới -10°C trong tuần qua, làm trầm trọng thêm tác động của các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở sản xuất và truyền tải điện.

Nga phá huỷ 56 UAV Ukraine trong vòng 4 giờ

Binh sĩ Nga trên tiền tuyến Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-1 đưa tin lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 56 UAV của Ukraine trong không phận nhiều khu vực của Nga trong vòng bốn giờ vào đêm qua, theo hãng thông tấn TASS.

“Từ 16 đến 20 giờ (giờ Moscow) ngày 12-1, lực lượng phòng không trong tình trạng báo động đã phá hủy 56 UAV cánh cố định của Ukraine: 21 UAV trên lãnh thổ Crimea, 18 UAV trên tỉnh Krasnodar, 4 UAV trên tỉnh Bryansk, 4 UAV trên tỉnh Kursk, 1 UAV trên tỉnh Voronezh và 8 UAV trên Biển Azov” - theo tuyên bố của bộ này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Novoboikovskoye ở Zaporizhzhia trong 24 giờ qua.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất hơn 1.265 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày 12-1. Moscow tuyên bố tấn công các sân bay quân sự và kho chứa UAV của Ukraine tại 157 địa điểm trong ngày qua.

Số liệu mới nhất của Nga cho thấy quân đội Ukraine đã mất hơn 240 binh sĩ và 3 khẩu pháo trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc Nga, hơn 180 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu do Mỹ sản xuất trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và hơn 190 binh sĩ cùng 6 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng mất hơn 400 binh sĩ và 5 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga, khoảng 205 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 50 binh sĩ cùng 1 khẩu pháo trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.