Chiến sự Nga-Ukraine 16-1: Sát thủ diệt tăng Kornet của Nga tái xuất; Ukraine báo động nghiêm trọng khủng hoảng năng lượng tại Kiev 16/01/2026 08:04

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Khủng hoảng năng lượng tại Kiev 'cực kỳ nghiêm trọng'; sát thủ diệt tăng Kornet của Nga tái xuất; Nga mở rộng vùng đệm, giao tranh trên nhiều mặt trận.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Khủng hoảng năng lượng tại Kiev 'cực kỳ nghiêm trọng'

Ngày 15-1, giới chức Ukraine nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại Kiev vẫn ở mức "cực kỳ nghiêm trọng", tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Theo Không quân Ukraine, còi báo động phòng không tại thủ đô Kiev đã vang lên thường xuyên trong suốt ngày qua trong bối cảnh Nga phóng ít nhất 82 máy bay không người lái (UAV) Shahed trên khắp lãnh thổ nước này.

Các kênh Telegram địa phương cho biết rằng một số UAV đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy nhiệt điện tại Kiev.

Quang cảnh Quảng trường Độc lập trong lúc xảy ra mất điện tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 14-1. Ảnh: Sergei Gapon/AFP

Ông Maxim Timchenko - Giám đốc điều hành của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - đã viết trên mạng xã hội X vào ngày 15-1 rằng ngành năng lượng nước này đang đối mặt "tình huống cực kỳ nghiêm trọng" do "các cuộc tấn công chưa từng có của Nga và cái lạnh khắc nghiệt trên toàn quốc".

Được biết, nhiệt độ tại Kiev vào lúc 15 giờ ngày 15-1 (giờ địa phương) đã giảm xuống mức -11 độ C.

Trong những ngày qua, theo Ukraine, Nga đã dội bom Kiev và các khu vực khác bằng tên lửa và UAV, khiến khoảng 70% thủ đô mất điện vào ngày 13-1. Trong khi công nhân ngành điện đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, nhiệt độ băng giá gây nhiều khó khăn và các thiết bị thay thế đang dần cạn kiệt.

Trước tình hình đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14-1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt lưu ý đến Kiev - nơi đang điêu đứng vì các cuộc tấn công của Nga khiến người dân không có điện, hệ thống sưởi hoặc nước sạch giữa cái lạnh dưới 0 độ.

DeepState: 'Vùng xám' mở rộng gần biên giới Ukraine tại tỉnh Sumy

Ngày 15-1, dự án tình báo nguồn mở Ukraine DeepState cho hay rằng "vùng xám" đã mở rộng đáng kể gần làng Komarivka thuộc tỉnh Sumy, khu vực biên giới Nga-Ukraine.

"Gần đây, [Nga] đã gia tăng hoạt động dọc theo biên giới Ukraine, tận dụng cơ hội để thâm nhập các ngôi làng biên giới, cố gắng củng cố vị trí và gây bất ổn tình hình" - DeepState viết trên Telegram.

Theo báo cáo, các lực lượng Nga đang thăm dò những điểm yếu với ý đồ thiết lập bàn đạp và lan rộng sự bất ổn trong khu vực.

Theo DeepState nhận định rằng quân Nga đang thăm dò thực địa và cố gắng củng cố vị trí tại các địa điểm như Komarivka và Hrabovske, nhằm mục đích mở rộng vùng ảnh hưởng.

Theo The Kyiv Independent, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tích cực phản ứng trước các động thái này bằng cách nhắm mục tiêu vào bộ binh Nga. Tuy nhiên, báo cáo của DeepState cho biết việc vô hiệu hóa hoàn toàn đối phương không phải lúc nào cũng khả thi.

Nga mở rộng vùng đệm, giao tranh trên nhiều mặt trận

Ngày 15-1, Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga - cho biết các nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga đã không đạt được hiệu quả, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông cho rằng quân đội Ukraine đã có những động thái nhằm thể hiện sự hiện diện tại TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine), song đều bị phía Nga đẩy lùi.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Tổng Tham mưu trưởng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Bắc đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mở rộng “vùng đệm an ninh” tại các tỉnh Sumy và Kharkiv, giáp biên giới Nga - Ukraine.

Theo đài RT, các lực lượng Moscow đã triển khai sát thủ diệt tăng (ATGM) Kornet để tấn các lực lượng Ukraine đóng tại Kharkiv.

Cùng với đó, ông Gerasimov nhận định lực lượng Nga đang tiến công “trên hầu hết các hướng” trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong hai tuần đầu của tháng 1, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát khoảng tám khu dân cư và hơn 300 km² lãnh thổ.

Theo thông tin do phía Nga công bố, Cụm tác chiến Dnepr đang tiến về hướng tỉnh Zaporizhia, đồng thời đã kiểm soát các khu vực Belogorye và Novobaikovskoye. Cụm tác chiến Nam được cho là đang đẩy mạnh tiến công về Slavyansk sau khi giành quyền kiểm soát Seversk.

Cường độ giao tranh được mô tả là “khốc liệt nhất” tại khu vực do Cụm tác chiến Trung tâm phụ trách. Trong khi đó, Cụm tác chiến Tây tiếp tục các hoạt động nhằm vào lực lượng Ukraine ở khu vực Kupyansk, đặc biệt là các đơn vị được cho là bị cô lập ở bờ đông sông Oskol.

Ngoài ra, lực lượng Nga cho biết đang tiếp tục các hoạt động tại Konstantinovka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Cụm tác chiến Đông cũng đang tiến công tại khu vực Zaporizhia và mở rộng vùng đệm tại tỉnh Dnepropetrovsk.

Nga nêu quan điểm về chính sách của phương Tây tại Ukraine

Ngày 15-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra một loạt tuyên bố liên quan vai trò của các nước phương Tây trong xung đột tại Ukraine, TASS đưa tin.

Theo bà Zakharova, các nước phương Tây không thực sự quan tâm đến số phận của trẻ em Ukraine mà chủ yếu tập trung vào việc làm tổn hại hình ảnh của Nga.

Bà cho rằng mục tiêu hàng đầu của phương Tây là “bôi xấu Nga”.

Liên quan cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại làng Khorly (tỉnh Kherson) vào đêm Giao thừa, bà Zakharova kêu gọi truyền thông đặt câu hỏi với chính phủ Đức. Bà đề cập thông tin cho rằng Ukraine đã sử dụng UAV được lắp ráp từ linh kiện của tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Berlin

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhận định việc các nước phương Tây liên tục gia tăng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine phản ánh rõ ràng ý định thực sự của họ, thay vì những tuyên bố kêu gọi hòa bình.

Ngoài ra, bà Zakharova nhấn mạnh lập trường của Nga rằng bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện tại Ukraine, bao gồm cả các đơn vị đa quốc gia, sẽ bị Nga coi là “mục tiêu hợp pháp”.

Phía phương Tây và Ukraine chưa bình luận về các phát biểu của bà Zakharova.