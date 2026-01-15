Nga quan ngại việc NATO điều binh sĩ tới Greenland 15/01/2026 18:28

Nga cho biết nước này “hết sức quan ngại” trước việc binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xuất hiện tại đảo Greenland (Đan Mạch) sau những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hòn đảo Bắc Cực này, Đại sứ quán Nga tại Bỉ viết trong tuyên bố gửi báo Izvestia tối 14-1.

“Diễn biến đang xảy ra tại các vĩ độ cao là mối quan ngại nghiêm trọng đối với chúng tôi” - Đại sứ quán Nga tại Bỉ, nơi đặt trụ sở NATO, cho biết.

Theo cơ quan ngoại giao Nga, việc NATO nói Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với Greenland chỉ là một luận điệu nhằm cố tình kích động tâm lý hoảng loạn, đồng thời cho rằng chính sách leo thang đối đầu của NATO tại Bắc Cực là cực kỳ nguy hiểm.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ nói rằng Moscow đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến xung quanh Greenland với mối quan ngại nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi toàn bộ khu vực Bắc Cực duy trì hòa bình và ổn định.

Một góc đảo Greenland (Đan Mạch). Ảnh: THE COPENHAGEN POST

“NATO đã bước vào con đường quân sự hóa tăng tốc ở phương Bắc, gia tăng hiện diện quân sự tại đó dưới cái cớ hư cấu về mối đe dọa ngày càng lớn từ Moscow và Bắc Kinh” - tuyên bố cho biết thêm.

Theo Đại sứ quán Nga, các diễn biến hiện tại cho thấy NATO “đang lợi dụng những phát biểu gây chú ý từ Washington về vấn đề Greenland chỉ nhằm thúc đẩy một chương trình nghị sự chống Nga và chống Trung Quốc.

“Những kẻ khởi xướng các kế hoạch hiếu chiến này đang viện dẫn những thách thức mang tính hư cấu do chính họ tạo ra” - đại sứ quán cho biết, lưu ý rằng ngay cả các nhà ngoại giao phương Tây cũng thừa nhận rằng trong những năm gần đây không hề ghi nhận tàu ngầm Nga hay Trung Quốc nào xuất hiện gần Greenland.

“Điều này phơi bày tính chất nhân tạo của làn sóng hoảng loạn đang bị kích động” - tuyên bố nói thêm.

NATO chưa bình luận về tuyên bố của phía Nga.

Pháp, Thụy Điển, Đức và Na Uy hôm 14-1 thông báo sẽ triển khai binh sĩ tới Nuuk, thủ phủ của Greenland, trong khuôn khổ một nhiệm vụ trinh sát.

Việc triển khai binh sĩ diễn ra sau khi cuộc họp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland tại Washington không thể ngăn cản mục tiêu của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland.

Tổng thống Trump lập luận rằng Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh Mỹ và nếu Washington không kiểm soát nơi đây thì “Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm điều đó”.