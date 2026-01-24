Chiến sự Nga - Ukraine 24-1: Nga không kích loạt tỉnh thành, Ukraine khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng; Xuất hiện nội dung đàm phán 3 bên tại UAE 24/01/2026 07:34

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang; Hai bên nói về thương vong của đối phương; Ukraine tấn công kho dầu, các mục tiêu quân sự Nga; Nga kiểm soát thêm 5 cộng đồng ở Ukraine trong tuần.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

Nga không kích loạt tỉnh thành, Ukraine khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng có 6 người thiệt mạng và 45 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 23-1.

Không quân Ukraine nói rằng đêm qua Nga đã phóng 101 máy bay không người lái (UAV), trong đó có khoảng 60 UAV tấn công tầm xa kiểu Shahed, vào Ukraine. Ukraine đã đánh chặn được 76 UAV, 19 chiếc khác tấn công 12 địa điểm. Gần tiền tuyến hơn, Nga cũng tiếp tục triển khai bom lượn.

Các cuộc không kích đã gây thương vong cho dân thường trên khắp 5 khu vực của Ukraine, chính quyền địa phương cho biết.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Tại Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin báo cáo về 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga vào ngày 23-1.

Một loạt 4 cuộc không kích, bao gồm cả bom lượn, đã làm rung chuyển làng Komyshuvakha, gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia. Vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương, theo báo cáo của Tỉnh trưởng tỉnh Ivan Fedorov.

Chính quyền quân sự tỉnh Kherson ngày qua đưa tin về 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong các cuộc tấn công vào khu vực dân cư.

Tại tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho biết các cuộc tấn công của Nga đã làm bị thương 5 người.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha nói rằng đêm 23-1 ghi nhận 2 bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào cộng đồng Vasylkivka.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Nga, Ukraine tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Ngày 23-1, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, thông báo cắt điện khẩn cấp tại các tỉnh Odessa và Dnipropetrovsk. Tình trạng mất điện hiện đang lan rộng khắp hầu hết Ukraine, bao gồm các tỉnh Chernihiv, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Kiev, Kirovohrad, Poltava và Cherkasy.

. Theo thông báo của cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 23-1, Nga đã chi hơn 10,2 tỉ rúp (131 triệu USD) cho cuộc không kích ngày 20-1, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện và sưởi ấm của thủ đô Kiev giữa mùa đông.

HUR nói rằng Nga đã phóng 33 tên lửa và 339 UAV vào Ukraine trong cuộc tấn công ngày 20-1. Các cuộc tấn công đã phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến hàng nghìn cư dân thủ đô không có hệ thống sưởi ấm khi nhiệt độ vẫn ở dưới mức đóng băng.

Theo HUR, trong số 372 vũ khí tầm xa mà Nga sử dụng trong cuộc tấn công có tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình X-101, tên lửa hải quân Zirkon được cải tiến và tên lửa giả RM-48U, ban đầu được sử dụng trong huấn luyện các hệ thống phòng không của Nga như S- 400.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất 1.232.090 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.280 thương vong trong ngày 23-1.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine tấn công kho dầu, các mục tiêu quân sự Nga

Ngày 23-1, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng quân đội Ukraine đã tấn công một kho dầu ở tỉnh Penza (Nga) và một số cơ sở quân sự khác của Nga, theo Kyiv Independent.

Trước đó trong ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Penza - ông Oleg Melnichenko cho biết một vụ cháy đã xảy ra ở TP Penza thuộc tỉnh này sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Ông không nêu rõ cơ sở nào bị nhắm mục tiêu.

“Mảnh vỡ của 1 UAV bị bắn rơi đã rơi xuống khu vực kho chứa dầu, gây ra hỏa hoạn. Các dịch vụ khẩn cấp hiện đang làm việc tại hiện trường” - ông Melnichenko cho biết trên Telegram.

Ông Melnichenko nói rằng không có thương vong nào được báo cáo.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng Ukraine đã tấn công kho dầu Penzanefteprodukt, nơi được cho là nguồn cung cấp dầu cho quân đội Nga. Một vụ cháy đã được báo cáo tại địa điểm này sau cuộc tấn công.

Penza nằm cách biên giới phía đông bắc của Ukraine với Nga khoảng 545 km.

Ngày 23-1, lực lượng Ukraine cũng nói rằng đã tấn công một trạm định vị vô tuyến ở bán đảo Crimea.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Nga kiểm soát thêm 5 cộng đồng ở Ukraine trong tuần

Ngày 23-1, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 5 cộng đồng dân cư ở các tỉnh Kharkiv, Donetsk và Zaporizhzhia.

Theo bộ này, trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 5 cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và các cơ sở năng lượng của Ukraine. Nga cũng phá hủy 8 hệ thống phóng rocket đa nòng và một hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Trong tuần, nhóm tác chiến phía Tây của Nga gây ra hơn 1.400 thương vong cho quân đội Ukraine, nhóm tác chiến phía Nam của Nga khiến đối phương tổn thất hơn 1.255 binh sĩ; nhóm tác chiến Trung tâm loại khỏi vòng chiến hơn 2.970 binh sĩ Ukraine; nhóm tác chiến phía Đông của Nga gây ra hơn 1.740 thương vong cho quân đội Ukraine; Nhóm tác chiến Dnepr của Nga gây thương vong 335 binh sĩ cho đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 1.468 UAV và 47 pháo phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine.

Sở chỉ huy tác chiến tỉnh Belgorod (Nga) báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng gần 50 UAV để tấn công Belgorod trong ngày 23-1.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga) - ông Alexander Khinshtein ngày 23-1 nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 78 phát pháo vào các khu vực ở Kursk. Không có thương vong sau các vụ tấn công, ông Khinshtein cho biết thêm.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

TASS: Vùng đệm và cơ chế kiểm soát nằm trong số các chủ đề được thảo luận

Cuộc đàm phán ba bên do UAE chủ trì giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại UAE vào ngày 23-1. Ảnh: UAE PRESIDENTIAL COURT

Các vùng đệm và nhiều cơ chế kiểm soát khác nhau nằm trong số những chủ đề được thảo luận tại cuộc họp của nhóm công tác ba bên Nga, Mỹ và Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 23-1, TASS dẫn nguồn tin.

“Vâng, dĩ nhiên những nội dung này - các vùng đệm, những cơ chế kiểm soát khác nhau - được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, cùng với các chủ đề quan trọng khác”- nguồn tin nói.

Cũng theo TASS, những người tham gia cuộc họp về Ukraine tại UAE đã nhất trí tiếp tục đối thoại vào ngày 24 -1, và “không bên nào đóng sập cánh cửa”.

Mỹ, Nga và Ukraine đã tổ chức đàm phán 3 bên tại UAE sau những nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau ngày làm việc đầu tiên hôm 23-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ra tuyên bố rằng “vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận” về nội dung của các cuộc đàm phán.

“Đến giờ, nhóm của chúng tôi ít nhất cũng phải nhận được một số câu trả lời từ Nga rồi. Điều quan trọng là Nga phải sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến mà họ đã gây ra” - ông Zelensky nói.