Nga bình luận tin Mỹ tính phong tỏa nguồn dầu mỏ của Cuba 27/01/2026 05:18

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định những tin tức về việc Mỹ đang xem xét phong tỏa nguồn dầu mỏ của Cuba là rất đáng báo động.

Ngày 26-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov gọi những báo cáo cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phong tỏa hoàn toàn hoạt động nhập khẩu dầu vào Cuba đang gây lo ngại, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi đã thấy nhiều báo cáo như vậy, và chúng rất đáng báo động. Chúng tôi biết rằng những người đồng chí Cuba quyết tâm bảo vệ lợi ích và nền độc lập của họ” - ông Peskov nói.

"Chúng tôi cũng đánh giá rất cao mối quan hệ song phương với Cuba” - ông Peskov nói thêm.

Một trạm xăng tại Cuba. Ảnh: BLOOMBERG

Vào tuần trước, tờ Politico dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc phong tỏa toàn bộ dầu nhập vào Cuba. Trong đó, 2 nguồn tin cho biết rằng đây là đề xuất của một số quan chức vốn có lập trường chỉ trích chính quyền Cuba và nhận được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo các nguồn tin, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc phong tỏa dầu, nhưng đây có thể là một trong những biện pháp được trình lên Tổng thống Trump nhằm gây sức ép tối đa lên chính quyền Cuba.

Tuy nhiên, theo tất cả 3 nguồn tin, vẫn còn các cuộc tranh luận nội bộ trong chính quyền ông Trump về việc liệu có cần thiết phải đi tới mức phong tỏa toàn diện như vậy hay không. Bởi lẽ việc mất đi nguồn dầu từ Venezuela đã khiến nền kinh tế của Cuba ngày càng khó khăn.

Mỹ chưa bình luận về báo cáo của Politico.

Một lệnh phong tỏa hoàn toàn nhập khẩu dầu có thể khiến khủng hoảng nhân đạo bùng phát, điều mà một số quan chức trong chính quyền đã phản đối.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Cuba nhập khẩu khoảng 60% lượng dầu mỏ tiêu thụ. Trước khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro vào ngày 3-1, Venezuela là nhà cung cấp dầu thô chính cho Cuba.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận thương mại lên Cuba từ những năm 1960. Tuy nhiên, quốc đảo này chưa từng đối mặt nguy cơ bị phong tỏa hải quân Mỹ kể từ năm 1962, thời điểm Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tuyên bố phong tỏa 13 ngày với Cuba để ngăn chặn việc chuyển giao tên lửa quân sự của Liên Xô cho quân đội Cuba.