Chùm ảnh: Bão tuyết lịch sử tấn công Mỹ, hơn 10.000 chuyến bay bị hủy 26/01/2026 06:19

(PLO)- Hơn 1 triệu người tại Mỹ chịu cảnh mất điện và hơn 10.000 chuyến bay bị hủy sau khi cơn bão tuyết lịch sử tấn công các bang miền Đông và miền Nam của Mỹ.

Ngày 25-1, hơn 1 triệu người tại Mỹ chịu cảnh mất điện và hơn 10.000 chuyến bay bị hủy khi một cơn bão mùa đông dữ dội làm tê liệt các bang miền Đông và miền Nam với tuyết dày và băng giá, theo hãng tin Reuters.

Khi tuyết, mưa tuyết, mưa băng và nền nhiệt lạnh nguy hiểm tràn vào 2/3 phía đông của Mỹ trong ngày 25-1, số vụ mất điện tiếp tục gia tăng.

Tính đến 14 giờ 16 phút 25-1 (theo giờ miền Đông Mỹ, tức hơn 3 giờ sáng 26-1 giờ VN), hơn 1 triệu người Mỹ chịu cảnh không có điện, trong đó ít nhất 330.000 người ở bang Tennessee và hơn 100.000 người ở mỗi bang Mississippi và Louisiana.

Các bang khác bị ảnh hưởng gồm Texas, Kentucky, Georgia, West Virginia và Alabama.

Một cái cây bị tách thành bốn phần do bão tuyết. Ảnh: CNN

Băng tuyết ở Mississippi vào ngày 25-1. Ảnh: WxChasing/Brandon Clement

Nhân viên điện lực nỗ lực khôi phục điện sau khi một cây đổ ở TP Nashville, bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 25-1. Ảnh: Mark Zalenski/The Tennessean/USA Today Network/Imagn Images

Các tài xế phải di chuyển trên đường trơn trượt do băng giá ở Nashville vào ngày 25-1. Ảnh: Mark Zalenski/The Tennessean/USA Today Network/Imagn Images

Hơn 10.800 chuyến bay dự kiến cất cánh trong ngày 25-1 đã bị hủy, theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware. Trước đó, hơn 4.000 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 24-1.

Sân bay Quốc gia Ronald Reagan ở Washington, D.C. cho biết các hãng hàng không đã hủy toàn bộ chuyến bay tại sân bay này trong ngày 25-1. Dữ liệu của FlightAware cho thấy hơn 80% các chuyến bay trong ngày đã bị hủy tại nhiều sân bay ở các khu vực đô thị lớn, bao gồm New York, Philadelphia và Charlotte, bang North Carolina.

Delta Air Lines ngày 25-1 cho biết hãng hàng không này dự kiến khai thác với lịch bay rút gọn, “tùy thuộc vào tình hình mưa băng theo thời gian thực và diễn biến của cơn bão trong buổi chiều”.

Công viên Prospect ở Brooklyn (New York) hứng chịu những trận mưa gió mùa đông. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trượt tuyết ở Brooklyn (New York). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bản dự báo mới nhất của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho giai đoạn từ 25 đến sáng 26-1 cho thấy sẽ có tuyết rơi dày từ thung lũng Ohio đến vùng Đông Bắc, trong đó khu vực New England có thể ghi nhận lượng tuyết lên tới khoảng 46 cm.

Phần lớn khu vực Đông Nam và một phần vùng Trung Đại Tây Dương được dự báo sẽ có mưa và mưa băng.

Các nhà dự báo cảnh báo sẽ xuất hiện “nhiệt độ rét buốt và gió lạnh nguy hiểm” từ các đồng bằng phía Nam đến vùng Đông Bắc sau cơn bão, gây ra “những tác động kéo dài và nguy hiểm đối với giao thông đi lại và hạ tầng”.

Công viên Morristown Green ở thị trấn Morristown, bang New Jersey (Mỹ) khi tuyết rơi ngày 25-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người dân dọn sạch vỉa hè ở Manhattan (New York) bằng máy thổi tuyết. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Băng đã hình thành trong kênh Gowanus ở Brooklyn (New York). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày 24-1, Tổng thống Donald Trump gọi các cơn bão tuyết lần này là “mang tính lịch sử”, và đã phê chuẩn các tuyên bố thảm họa khẩn cấp cấp liên bang cho các bang South Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và West Virginia.

Tính đến ngày 25-1, đã có ít nhất 24 bang cùng Đặc khu Columbia tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết.

Các quan chức cảnh báo đường dây điện có thể đặc biệt dễ bị tổn thương do nguy cơ băng bám.

“Tình hình của cơn bão này khá đặc biệt, bởi thời tiết lạnh sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Lượng băng đã rơi xuống sẽ khiến các đường dây trở nên nặng nề, ngay cả khi chúng chưa đổ gãy ngay lập tức” - Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nói với đài Fox News.