Nhật: Tuyết rơi dày gần 2 mét, 30 người thiệt mạng 03/02/2026 17:29

(PLO)- Khối không khí lạnh cường độ mạnh đã gây ra tuyết rơi dày tại nhiều khu vực của Nhật, khiến 30 người thiệt mạng.

Khối không khí lạnh mạnh đã gây ra tuyết rơi dày dọc theo bờ biển Nhật trong những tuần gần đây, khiến một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi gấp đôi so với bình thường, theo hãng tin AFP.

Từ ngày 20-1 đến ngày 3-2, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý Thảm họa Nhật ghi nhận 30 trường hợp thiệt mạng do tuyết rơi dày.

Trong số những người thiệt mạng có bà Kina Jin (91 tuổi). Thi thể được tìm thấy dưới đống tuyết tại nhà riêng ở Ajigasawa, tỉnh Aomori.

Cảnh sát cho rằng tuyết từ mái nhà đã rơi xuống người bà. Nguyên nhân khiến bà chết là do ngạt thở.

Ngã tư phủ đầy tuyết ở TP Aomori, tỉnh Aomori (Nhật) vào ngày 30-1. Ảnh: Philip Fong/AFP

Trước tình hình trên, hôm 3-2, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt để chỉ đạo các bộ trưởng làm những gì trong khả năng nhằm ngăn ngừa thương vong và tai nạn do tuyết rơi dày. Chính phủ đã triển khai quân đội để giúp đỡ người dân ở tỉnh Aomori – khu vực bị tuyết rơi nặng nề nhất.

Trước đó, hôm 2-2, Tỉnh trưởng tỉnh Aomori – ông Soichiro Miyashita cho biết ông đã yêu cầu quân đội Nhật hỗ trợ. Ông cũng cho biết đã yêu cầu quân đội giúp đỡ những người già sống một mình.

Theo lời ông Miyashita, tại TP Aomori, tỉnh Aomori, những lớp tuyết cao tới 1,8 m đã phủ kín mặt đất. Các công nhân dọn tuyết hiện đã quá tải.

"Nguy cơ xảy ra các sự cố đe dọa đến tính mạng, chẳng hạn tai nạn chết người do tuyết rơi từ mái nhà hoặc nhà sập, là rất cao" – ông nói.