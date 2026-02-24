Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ bị bắt vì liên quan tỉ phú ấu dâm 24/02/2026 06:23

(PLO)- Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson đã bị cảnh sát London bắt giữ vì nghi ngờ chia sẻ tài liệu chính phủ cho tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ngày 23-2, Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson đã bị cảnh sát London bắt giữ vì nghi ngờ có hành vi sai phạm khi giữ chức vụ công sau khi xuất hiện các tiết lộ về mối quan hệ của ông với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo hãng tin Reuters.

Ông Mandelson, 72 tuổi, bị miễn nhiệm khỏi vị trí đại sứ vào tháng 9-2025 khi mức độ thân thiết trong mối quan hệ giữa ông và ông Epstein dần được làm rõ.

Đầu tháng này, cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Mandelson sau khi chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer cung cấp cho cơ quan chức năng các tin nhắn và liên lạc trao đổi giữa cựu đại sứ và ông Epstein.

“Các sĩ quan đã bắt giữ một người đàn ông 72 tuổi vì nghi ngờ có hành vi sai phạm khi giữ chức vụ công” - Sở Cảnh sát Thủ đô London ra tuyên bố.

“Ông này bị bắt tại một địa chỉ ở Camden hôm 23-2, và đã được đưa tới một đồn cảnh sát ở London để thẩm vấn” - cảnh sát cho biết thêm.

Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson bên ngoài nhà riêng ở thủ đô London khi bị cảnh sát đưa đi hôm 23-2. Ảnh: PA

Ông Mandelson được nhìn thấy rời khỏi nhà riêng ở trung tâm London cùng các sĩ quan mặc thường phục trước khi được đưa đi bằng ô tô.

Luật sư của ông Mandelson chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Theo Reuters, các email giữa ông Mandelson và ông Epstein, do Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào cuối tháng 1, cho thấy mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn so với những gì từng được biết.

Ông Mandelson đã chia sẻ thông tin với ông Epstein, khi ông giữ chức bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Anh Gordon Brown vào năm 2009.

Ông Mandelson, người trong tháng này đã rời khỏi Công đảng và từ bỏ vị trí tại Thượng viện Anh, trước đây từng nói ông “vô cùng hối tiếc” về mối quan hệ với ông Epstein. Tuy nhiên, ông chưa bình luận công khai hay phản hồi các yêu cầu đưa ra ý kiến về những tiết lộ mới nhất.

Đầu tháng này, cảnh sát đã khám xét nhà của ông Mandelson tại London và miền tây nước Anh.

Tuần trước, em trai của Vua Charles là cựu Hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor cũng bị bắt vì nghi ngờ sai phạm khi giữ chức vụ công, liên quan các cáo buộc rằng ông đã gửi tài liệu mật của chính phủ cho ông Epstein. Ông Andrew Mountbatten-Windsor phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Tội danh sai phạm khi giữ chức vụ công có mức án tối đa là tù chung thân và phải được xét xử tại Tòa án Crown, nơi chỉ thụ lý những vụ án hình sự nghiêm trọng nhất.

Mối quan hệ giữa ông Mandelson và ông Epstein đã trở thành tâm điểm chính trị tại Anh, khiến hai quan chức cấp cao trong chính phủ phải từ chức.

Thủ tướng Starmer, người đối mặt lời kêu gọi từ chức vì việc bổ nhiệm ông Mandelson, đang chịu thêm sự giám sát sau khi quốc hội yêu cầu công bố các tài liệu liên quan quá trình thẩm tra.

Một bộ trưởng cho biết hôm 23-2 rằng những tài liệu đầu tiên sẽ được công bố vào đầu tháng 3.