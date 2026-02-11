Moscow bác cáo buộc tình báo Nga có liên hệ tỉ phú ấu dâm Epstein 11/02/2026 05:18

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những cáo buộc tình báo Nga có liên hệ tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein là “báo chí lá cải” và có động cơ chính trị.

Ngày 10-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những tuyên bố của truyền thông phương Tây rằng tỉ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein có thể có liên hệ với tình báo Nga chẳng khác nào báo lá cải, theo đài RT.

Ông Lavrov đưa ra phát biểu trên khi phản hồi các cáo buộc gần đây của truyền thông phương Tây, cũng như những bình luận của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ám chỉ rằng ông Epstein có thể là một tài sản của tình báo Nga.

Các quan chức tại Moscow cho rằng những cáo buộc gán ông Epstein với tình báo Nga đang bị cố tình thổi phồng nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi một vụ bê bối đã phơi bày “sự đạo đức giả của các nhân vật quyền lực ở Mỹ và châu Âu”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

“Các vị đang trượt sang báo chí giật gân. Chuyện này thậm chí không đáng để bàn. Đây là một nỗ lực nhằm khiêu khích sự khó chịu ở những quốc gia mà một số thế lực tại các nước khác không ưa” - ông Lavrov nói với kênh NTV.

Ngoại trưởng Nga cho rằng những suy đoán kiểu này nhằm tác động đến cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ, cũng như các chính phủ tại châu Âu.

“[Việc lôi kéo ông Epstein phục vụ cho tình báo Nga] chưa bao giờ khiến chúng tôi quan tâm. Thay vào đó, họ đang cố lục lọi để tìm ra một cái gọi là dấu vết Nga trong đống hàng triệu trang tài liệu này” - ông Lavrov nói thêm.

Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ công bố một khối lượng lớn email, ảnh và video thu giữ từ bất động sản của ông Epstein, làm bùng lên sự chú ý trở lại đối với các nhân vật có tiếng từng qua lại với tội phạm tình dục này.

Theo ông Lavrov, lối sống trác táng của ông Epstein và vòng thân cận của tội phạm này là bằng chứng cho sự suy đồi đạo đức của giới tinh hoa phương Tây.

“Các hồ sơ này đã phơi bày bộ mặt thật của phương Tây và nhà nước ngầm – hay đúng hơn là một liên minh ngầm đang điều hành toàn bộ phương Tây và tìm cách thống trị thế giới” - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ các thông tin từ truyền thông phương Tây.

“Tôi rất muốn đùa cợt về những giả thuyết như vậy, nhưng chúng ta đừng lãng phí thời gian” - ông Peskov nói.