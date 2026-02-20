Cựu Hoàng tử Anh Andrew được thả sau khi bị thẩm vấn liên quan tỉ phú ấu dâm Epstein 20/02/2026 05:58

(PLO)- Em trai của Vua Charles III, ông Andrew Mountbatten-Windsor, được trả tự sau khi bị bắt vì cáo buộc tuồn tài liệu mật cho tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Tối 19-2 (giờ Anh), em trai của Vua Charles III, ông Andrew Mountbatten-Windsor, được trả tự do sau khi bị bắt vì nghi ngờ có hành vi sai phạm trong công vụ. Ông bị cáo buộc ông đã gửi các tài liệu mật của chính phủ Anh cho tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo hãng tin Reuters.

Ông Mountbatten-Windsor bị các điều tra viên thuộc Lực lượng Cảnh sát khu vực Thames Valley thẩm vấn suốt cả ngày.

“Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi đã chính thức mở cuộc điều tra đối với cáo buộc sai phạm trong công vụ” - Trợ lý Cảnh sát trưởng Thames Valley, ông Oliver Wright, ra tuyên bố về vụ việc.

“Chúng tôi hiểu rõ sự quan tâm lớn của công chúng đối với vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào thời điểm thích hợp” - tuyên bố cho biết thêm.

Em trai của Vua Charles III - ông Andrew Mountbatten-Windsor. Ảnh: AFP

Đầu tháng này, lực lượng này cho biết đang xem xét cáo buộc rằng vị cựu hoàng tử đã chuyển các tài liệu cho ông Epstein trong thời gian làm đặc phái viên thương mại của Anh. Việc bắt giữ một thành viên cao cấp của hoàng gia, người đứng thứ 8 trong danh sách kế vị ngai vàng, là điều chưa từng có trong 500 năm qua.

Cảnh sát Thames Valley cho biết vào cuối ngày 19-2 rằng “người đàn ông bị bắt” đã được “trả tự do để tiếp tục điều tra”.

Dù Cung điện Buckingham không được thông báo trước về vụ bắt giữ, Vua Charles III cho biết các cơ quan chức năng nhận được “sự ủng hộ và hợp tác đầy đủ, toàn tâm toàn ý” từ gia đình ông.

“Tôi vô cùng quan ngại khi biết tin về Andrew Mountbatten-Windsor và nghi vấn sai phạm khi giữ chức vụ công” - Vua Charles III ra tuyên bố hôm 19-2, sau khi em trai ông bị bắt.

“Tôi xin nói rõ: pháp luật phải được thực thi. Trong lúc này, gia đình tôi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện bổn phận và phục vụ tất cả mọi người” - Vua Charles III nói thêm.

Ông Mountbatten-Windsor, con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth, phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan ông Epstein và cho biết ông hối tiếc về tình bạn với tỉ phú ấu dâm.

Văn phòng của ông Mountbatten-Windsor chưa bình luận về vụ bắt giữ và ông cũng không phát biểu công khai kể từ khi chính phủ Mỹ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan ông Epstein.

Các hồ sơ này cho thấy năm 2010, ông Mountbatten-Windsor đã chuyển tiếp cho Epstein các báo cáo về những nơi ông từng đến trong các chuyến công tác chính thức với cương vị Đại diện Đặc biệt của Chính phủ Anh về Thương mại và Đầu tư.

Ông Mountbatten-Windsor buộc phải từ chức khỏi vai trò này vào năm 2011 sau khi mối quan hệ thân thiết với ông Epstein bị phát hiện.

Vụ bắt giữ ngày 19-2 đánh dấu một bước sa sút mới đối với cựu hoàng tử này, người đã phải từ bỏ mọi nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2019 vì quan hệ với ông Epstein, và sau đó bị Vua Charles III tước bỏ các tước hiệu và danh dự vào tháng 10-2025 giữa lúc xuất hiện thêm nhiều tiết lộ về mối quan hệ với tỉ phú ấu dâm.