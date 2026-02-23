Hà Lan có thủ tướng trẻ nhất lịch sử 23/02/2026 17:34

Theo hãng tin Reuters, ông Rob Jetten đã trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Hà Lan vào ngày 23-2 sau khi chính phủ thiểu số của ông được Vua Willem-Alexander chính thức phê chuẩn.

Ông Jetten, 38 tuổi, đã dẫn dắt đảng D66 có xu hướng tiến bộ, ủng hộ Liên minh châu Âu (EU), giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái. Ông Jetten nhậm chức thủ tướng Hà Lan 117 ngày sau cuộc tổng tuyển cử và cũng là nhà lãnh đạo Hà Lan đầu tiên công khai là người đồng tính.

Ông Jetten hiện đang lãnh đạo một liên minh gồm đảng D66, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) trung hữu và đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ (VVD) theo khuynh hướng tự do. Cùng nhau, ba đảng này chỉ kiểm soát 66 trong số 150 ghế tại hạ viện, đánh dấu một thử nghiệm hiếm hoi trong nền kinh tế lớn thứ năm khu vực đồng euro, vốn truyền thống được điều hành bởi các liên minh đa số với các thỏa thuận chính phủ chi tiết.

Tân Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. Ảnh: Jeroen Jumelet/ANP/AFP

Tuy nhiên, tân Thủ tướng Jetten sẽ bị thử thách ngay từ đầu, vì liên minh trung hữu của ông thiếu đa số tại cả hạ viện và thượng viện và sẽ cần sự ủng hộ của phe đối lập cho tất cả các đề xuất của mình.

Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc chiến khó khăn mà ông Jetten phải đối mặt là các đảng đối lập từ cánh tả đến cánh hữu đã chỉ trích kế hoạch của liên minh cầm quyền về việc tăng chi tiêu quốc phòng một cách chưa từng có tiền lệ thông qua việc cắt giảm phúc lợi và chăm sóc sức khỏe.

Liên minh cầm quyền đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mục tiêu mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là 3,5% GDP vào năm 2035, tăng từ khoảng 2% hiện nay, thông qua một loại "thuế tự do", dưới hình thức phụ phí thuế thu nhập.

Liên minh này cũng đặt mục tiêu hạn chế trợ cấp thất nghiệp, tăng mức đóng góp của người dân vào bảo hiểm y tế và đẩy nhanh kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu tương ứng với tuổi thọ trung bình ngày càng tăng.