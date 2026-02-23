Tổ tuần tra 363 cấp xã Công an TP.HCM: 'Quả đấm thép' giữ bình yên từ cơ sở 23/02/2026 07:14

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn các phường, xã, đặc khu Côn Đảo theo mô hình 363, đảm bảo tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, giữ bình yên cho cuộc sống người dân.

Từ ngày 1-7-2025, TP.HCM thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, kiến tạo nên những địa bàn cấp xã có diện tích và quy mô dân số lớn. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong công tác quản lý an ninh trật tự (ANTT) từng địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an TP.HCM đã chỉ đạo thành lập các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn, hoạt động theo mô hình hỗn hợp 363 để “phủ sóng” an ninh từ cơ sở, tạo ra kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng hỗn hợp, tuần tra liên tục 24/24 giờ

Theo Công an TP.HCM, các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn phường, xã, đặc khu Côn Đảo được tổ chức nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng công an chính quy và lực lượng tại chỗ.

Tại Công an phường Đông Hưng Thuận, mỗi tổ tuần tra gồm 2 cán bộ công an phường, 6 an ninh cơ sở và 2 dân quân. Lực lượng sử dụng xe máy để đảm bảo tính cơ động cao, tuần tra trên các trục đường chính như Nguyễn Văn Quá, Trường Chinh, Phan Văn Hớn và len lỏi sâu vào các hẻm, khu dân cư.

Hoạt động tuần tra được duy trì liên tục ngày đêm. Ban ngày, mỗi ca kéo dài khoảng 4 giờ, ban đêm khoảng 3 giờ. Trọng tâm là phát hiện, kiểm tra các dấu hiệu bất thường liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, công tác tuần tra được kết nối chặt chẽ với tổ phản ứng nhanh, trực 24/24 giờ tại trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh của công an phường. Lực lượng khai thác hiệu quả hệ thống camera xã hội hóa tại khu dân cư để nâng cao khả năng phát hiện, xử lý tình huống.

Tại phường Tân Sơn Nhất, công an phường triển khai kế hoạch tuần tra 24/24 giờ với năm ca liên tục trong ngày. Các tổ tập trung vào khung giờ cao điểm dễ phát sinh tội phạm, từ 11 giờ đến 15 giờ và đặc biệt là từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Nhiệm vụ chính là kiểm tra hành chính, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật tại các khu vực nhạy cảm như nhà ga T3, đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn…

Phường Thủ Đức duy trì bốn ca tuần tra với tám tổ công tác mỗi ngày, triển khai xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Lực lượng tập trung trấn áp tội phạm hình sự, tội phạm đường phố, xử lý các hành vi vi phạm hành chính, nhất là vào khung giờ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Tại phường Bình Dương, Trung tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an phường, cho biết đơn vị tập trung đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ gây án; các nhóm hoạt động liên tuyến, địa bàn giáp ranh. Công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn trọng điểm được triển khai đồng bộ nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Sáng 12-12-2025, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

﻿Ảnh: L.ÁNH

“Thức cho dân ngủ”

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an tuần tra xuyên đêm đã trở nên quen thuộc với người dân TP.HCM.

Tối 26-10-2025, tại phường Đông Hưng Thuận, các tổ công tác xuất phát. Gần 22 giờ, trong quá trình tuần tra trên đường Trường Chinh, tổ công tác nhận tin báo của người dân về một quán cà phê trong hẻm đường Phan Văn Hớn hát hò gây ồn ào, ảnh hưởng khu dân cư.

Lực lượng nhanh chóng có mặt, yêu cầu cơ sở chấm dứt gây ồn ào về đêm, đồng thời nhắc nhở việc bố trí người trông coi khu vực cổng nhằm phòng ngừa trộm cắp. Việc xử lý vừa đảm bảo trật tự công cộng, vừa chủ động phòng ngừa tội phạm.

Chỉ khoảng 20 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện hai nam thanh niên chạy xe máy không gương chiếu hậu, không đội nón bảo hiểm trên đường Phan Văn Hớn. Qua kiểm tra, hai người không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe nên được đưa về trụ sở để xác minh, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy theo quy định.

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, những tình huống tưởng chừng nhỏ nhưng phản ánh rõ tính chủ động, kiên quyết của lực lượng tuần tra, bởi các vi phạm nhỏ có thể là dấu hiệu ban đầu của hành vi phạm pháp nghiêm trọng hơn.

PV báo Pháp Luật TP.HCM nhiều đêm theo chân Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại phường Thủ Đức, ghi nhận lực lượng 363 tuần tra khép kín địa bàn. Tối 24-10-2025, tổ công tác tuần tra trên các tuyến đường Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân, song hành Xa lộ Hà Nội. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng kiểm tra năm trường hợp nghi vấn, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Tổ tuần tra Công an phường Tân Sơn Nhất chuẩn bị thực hiện tuần tra theo kế hoạch.

﻿Ảnh: N.TIẾN

Thiếu úy Nguyễn Duy, cán bộ Công an phường Thủ Đức, chia sẻ: “Tuần tra ban đêm vất vả nhưng anh em đều xác định rõ trách nhiệm của mình nên hết lòng phục vụ. Khi người dân chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc chúng tôi bắt đầu căng mình làm việc”.

Tại phường Tân Sơn Nhất, Đại úy Nguyễn Ngọc Thạch cho biết việc đảm bảo ANTT tại khu vực trọng điểm quốc gia đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao. “Anh em đều nhận thức rõ nhiệm vụ nên dù áp lực lớn, tinh thần cảnh giác luôn giữ vững, phối hợp nhịp nhàng” - Đại úy Thạch nói.

Bà Đoàn Mai Linh (người dân phường Bình Dương) chia sẻ: “Tình hình ANTT tại khu phố thời gian qua rất tốt. Khi có việc, người dân báo là công an phường lập tức đến xử lý ngay. Các anh thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân”.

Đánh mạnh vào ổ nhóm ma túy và tội phạm đường phố

Hiệu quả của mô hình tuần tra của tổ 363 được thể hiện rõ qua các con số. Tại phường Đông Hưng Thuận, từ ngày 15-7 đến 17-9-2025, công an đã phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, đánh bạc và giao thông.

Đáng chú ý, ngày 16-8-2025, Công an phường Đông Hưng Thuận đã triệt phá ổ nhóm ma túy, bắt giữ 10 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 734 g ma túy, 1 khẩu súng rulo và 8 viên đạn. Công an đã khởi tố tám đối tượng, xử phạt hành chính ba đối tượng và đưa nhiều người đi cai nghiện bắt buộc.

Đơn vị còn xử lý nhiều vụ đánh bạc qua mạng, số đề và vi phạm giao thông. Kết quả này tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiềm ẩn.

Tại phường Thủ Đức, các tổ 363 kịp thời xử lý nhiều vụ tụ tập đêm khuya, tàng trữ ma túy và trộm cắp. Người dân cũng tích cực cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng kiểm soát hiệu quả địa bàn.

Ở phường Đông Hưng Thuận, tỉ lệ khám phá án tăng cao, riêng các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỉ lệ 100%. Đơn vị còn khai thác hệ thống camera thông minh để cung cấp chứng cứ phục vụ điều tra, truy xét nhanh.

Tại phường Tân Sơn Nhất, việc ứng dụng công nghệ định vị cho các tổ tuần tra mang lại hiệu quả vượt trội. Lãnh đạo có thể theo dõi hành trình từ xa, biết chính xác vị trí để chỉ đạo kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Công an phường Đông Hưng Thuận kiểm tra hành chính với nam thanh niên điều khiển phương tiện lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn. Ảnh: N.TÂN

Đại úy Huỳnh Anh Tuấn (Công an phường Tân Sơn Nhất) nhấn mạnh: “Mỗi chiến sĩ đều xác định mục tiêu mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây là cách chúng tôi xây dựng hình ảnh phường kiểu mẫu”.

Với sự kết hợp giữa sức người, chiến thuật linh hoạt và công nghệ hiện đại, các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn các phường, xã, đặc khu Côn Đảo ngày càng khẳng định vai trò “quả đấm thép”, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh và phát triển.

“Pháo đài thép” trong phòng ngừa và trấn áp tội phạm

Việc quyết liệt tổ chức các mô hình tuần tra kiểm soát trên là bước chuyển mình mang tính đột phá của Công an TP.HCM. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn rộng lớn, phức tạp với dân cư đông đúc và nhiều khu vực giáp ranh. Đây không chỉ thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc giữ bình yên cho người dân mà còn minh chứng cho sự đổi mới trong tư duy quản lý, ứng dụng công nghệ.

Với sự chỉ đạo sát sao từ Công an TP.HCM, các tổ tuần tra đã khẳng định vai trò mũi nhọn, góp phần xây dựng hình ảnh phường kiểu mẫu. Tại các địa bàn giáp ranh, các tổ không chỉ tuần tra kiểm soát thông thường mà còn đóng vai trò như lực lượng trinh sát, sẵn sàng xử lý nhanh vụ việc tại hiện trường.

Công an phường Bình Dương phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, PCCC... đến người dân. Ảnh: L.ÁNH

Công an phường Thủ Đức nhận định mô hình tuần tra mới giúp tập trung trấn áp các hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy, trộm cắp, gây rối trật tự và vi phạm giao thông. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm rõ rệt.

Công an phường Đông Hưng Thuận cũng nhanh chóng thiết lập quy chế làm việc, triển khai hệ thống camera giám sát và trung tâm chỉ huy hình ảnh. Mục tiêu là làm chủ tình hình, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Tại phường Bình Dương, lực lượng công an chủ trì phối hợp với lực lượng ANTT cơ sở, quân sự tăng cường tuần tra cả trong và ngoài giờ hành chính. Công tác này giúp chấn chỉnh các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm trật tự đô thị, giao thông.

Song song đó, Công an phường Bình Dương còn phối hợp đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, PCCC trực tiếp đến các nhà trọ, khu dân cư và cơ sở kinh doanh.

Người dân an tâm khi thấy tổ tuần tra công an địa phương Mô hình tuần tra tại các phường là giải pháp then chốt để giữ vững ANTT, góp phần xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh. Các tổ công tác không chỉ duy trì sự ổn định mà còn chủ động tấn công vào các loại tội phạm phức tạp, góp phần xây dựng hình ảnh phường kiểu mẫu, đáp ứng kỳ vọng của người dân. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng công an giúp người dân an tâm hơn. Anh Dương Đức Hoàng (ngụ TP.HCM) cho biết rất yên tâm khi ra đường vào ban đêm vì thường xuyên thấy lực lượng tuần tra, kiểm tra hành chính. Anh Trần Viết Hòa (47 tuổi, chạy xe công nghệ tại phường Tân Sơn Nhất) cho biết ban đầu khá bất ngờ khi được kiểm tra hành chính nhưng sau đó hoàn toàn ủng hộ. “Việc này vừa giúp phòng ngừa tội phạm, vừa tạo cảm giác an tâm hơn khi làm việc vào ban đêm” - anh Hòa chia sẻ. Nhiều người dân tại phường Thủ Đức cũng ghi nhận tình hình ANTT có chuyển biến tích cực, nhất là vào ban đêm. “Hầu như lúc nào cũng thấy công an tuần tra, kể cả trong các hẻm nhỏ nên tội phạm giảm hẳn, người dân yên tâm hơn. Tội phạm trộm cắp, cướp giật cũng vắng bóng” - một người dân cho biết. Với phương châm “thức cho dân ngủ”, các tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn phường, xã, đặc khu Côn Đảo đang từng ngày phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững bình yên cho TP.HCM trong giai đoạn tổ chức bộ máy hành chính mới.

