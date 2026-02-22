Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Nội phải phấn đấu là 'Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố' 22/02/2026 14:06

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu Hà Nội phải đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng sống.

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng), Tổng Bí thư Tô Tâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại cách đây 66 năm, sáng mùng 1 Tết Canh Tý (11-1-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây đa tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), chính thức phát động phong trào “Tết trồng cây” với mong muốn: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Từ đó đến nay, phong trào này đã trở thành nét đẹp văn hóa mỗi độ xuân về, một phong tục giàu ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước.

Theo Tổng Bí thư, qua 66 năm thực hiện lời dạy của Bác, diện mạo đất nước đã thay đổi rõ rệt: Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, rừng được phục hồi, làng quê và đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành hành động thường xuyên của người dân.

“Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai diễn biến phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại, Tổng Bí thư yêu cầu việc trồng cây phải tiếp tục với quy mô rộng hơn, bài bản và bền vững hơn.

Trồng cây phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ; mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ, lâu dài. Đặc biệt, phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường; xây dựng đô thị hiện đại song phải giữ gìn “lá phổi xanh” cho nhân dân.

Lễ phát động năm nay được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng, càng mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải chuyển từ nhận thức sang hành động thực chất.

“Không được phát động phô trương, hình thức, lãng phí; phải trồng cây nào, sống tốt cây đó”, Tổng Bí thư yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh việc trồng cây phải gắn với quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; kiên quyết chống tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Đối với Thủ đô, Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu Hà Nội phải đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng sống.

“Các cấp ủy, chính quyền cần xem phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng; không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững; phấn đấu để Hà Nội thực sự là “Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố””, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố xác định “Tết trồng cây” không chỉ là hoạt động đầu xuân mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái; từng bước nâng diện tích cây xanh bình quân đầu người. Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang để lan tỏa phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, gắn xây dựng đô thị xanh với thế trận quốc phòng – an ninh vững chắc.