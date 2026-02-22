Hà Nội phát động Tết trồng cây, hướng tới mục tiêu xanh hơn trong từng tuyến phố 22/02/2026 11:15

(PLO)- Hoạt động năm nay được tổ chức đồng loạt tại 126 xã, phường và nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc TP Hà Nội.

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng), TP Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026 tại 126 xã, phường và nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc. Hoạt động được triển khai trang trọng, thiết thực, gắn với mục tiêu phát triển hệ thống cây xanh, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ phát động Tết trồng cây cấp Thành phố được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), kết nối trực tuyến tới ba điểm cầu gồm: Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tại xã Đoài Phương; trụ sở Công an phường Hà Đông và khu đất quy hoạch Trường THPT ở thôn Phúc Lộc, xã Đông Anh.

Theo kế hoạch, trong đợt ra quân đầu xuân năm nay, Hà Nội phấn đấu trồng từ 80.000 đến 100.000 cây xanh các loại với 37 chủng loại theo quy định của thành phố.

Cây trồng được lựa chọn phù hợp quy hoạch, điều kiện thổ nhưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, sinh trưởng tốt, hình thái đẹp. Tại điểm cầu chính, các loại cây bóng mát, cây có giá trị cảnh quan như đa, bồ đề, nhội, tre đằng ngà… được trồng, góp phần tăng diện tích cây xanh đô thị và cải thiện môi trường sống.

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm tham gia trồng cây xanh cùng các cô trò trường Tiểu học Thăng Long tại Vườn hoa Diên Hồng. Ảnh: Trọng Phú

Tại phường Hoàn Kiếm, lễ phát động diễn ra tại Vườn hoa Diên Hồng (Vườn hoa Con Cóc) với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ phường, cô và trò Trường Tiểu học Thăng Long cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Toàn Thắng cho hay với đặc thù địa bàn trung tâm, quỹ đất trồng cây mới không nhiều, vỉa hè nhỏ, hạ tầng kỹ thuật ngầm dày đặc, nhiều khu vực gắn với di tích – kiến trúc có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt.

Lãnh đạo và cán bộ phường Hoàn Kiếm và người dân trên địa bàn cùng tham gia trồng cây xanh ở Vườn hoa Con Cóc. Ảnh: Trọng Phú

Vì vậy, “Tết trồng cây” ở Hoàn Kiếm không chỉ dừng ở việc trồng mới mà phải theo phương châm: trồng đúng chỗ – đúng loại; chăm đúng cách – giữ bền lâu; bảo đảm mỹ quan đô thị.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND phường đã phối hợp trồng bổ sung 90 cây xanh trên các tuyến phố. Tại lễ phát động, phường trồng ba cây hồng Mỹ Nhân và các khóm hoa trang trí trong khuôn viên vườn hoa, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan.

Lãnh đạo phường kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào; mỗi gia đình, tổ dân phố tận dụng không gian để trồng thêm cây xanh, hoa; học sinh trở thành “đại sứ xanh”, hình thành thói quen bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất.

“Trồng cây không chỉ để lấy bóng mát mà còn nuôi dưỡng nếp sống văn minh, thanh lịch, hướng tới mục tiêu xanh hơn trong từng tuyến phố, sạch hơn trong từng ngõ nhỏ, đẹp hơn trong từng không gian công cộng”, ông Thắng nhấn mạnh.