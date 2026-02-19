Ông Putin gửi thông điệp rắn về tình hình Cuba 19/02/2026 05:42

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không chấp nhận các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Havana, đồng thời cam kết luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba.

Ngày 18-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodríguez Parrilla tại thủ đô Moscow (Nga), theo hãng thông tấn TASS.

Tại cuộc gặp, ông Putin khẳng định Moscow coi các biện pháp hạn chế mới áp đặt lên Cuba là hành động không thể chấp nhận được.

"Đây là một giai đoạn đặc biệt với các lệnh trừng phạt mới. Các ông biết rõ quan điểm của chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi kiên quyết không chấp nhận bất kỳ hành động nào như vậy" - ông Putin nhấn mạnh.

"Lập trường của Bộ Ngoại giao chúng tôi là công khai, rõ ràng và dứt khoát" - vị tổng thống Nga nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, có bề dày lịch sử giữa Nga và Cuba.

"Chúng tôi luôn sát cánh cùng Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giành quyền tự quyết định con đường phát triển của riêng mình, và chúng tôi luôn ủng hộ nhân dân Cuba. Chúng tôi thấu hiểu những gian khó mà người dân Cuba phải trải qua trong những thập niên vừa qua, khi phải đấu tranh cho quyền được sống theo nguyên tắc của mình và bảo vệ lợi ích quốc gia" - người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên án mạnh mẽ các biện pháp cấm đoán mà Washington áp đặt đối với Havana, cũng như sức ép kinh tế và quân sự nhằm vào nhà nước Cuba.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, “phía Moscow đã kịch liệt chỉ trích các biện pháp hạn chế mang tính phi pháp của Washington nhằm vào Havana, cùng những sức ép kinh tế và quân sự đối với nhà nước và người dân Cuba”.

Hai bên đồng thời nhấn mạnh việc áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Cuba trong lĩnh vực năng lượng là không thể chấp nhận.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm rằng Moscow khẳng định tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Cuba trong việc yêu cầu Washington chấm dứt ngay lệnh phong tỏa thương mại, kinh tế và tài chính, đồng thời xóa tên Cuba khỏi danh sách “quốc gia tài trợ khủng bố” của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thì cho biết hiện nay Nga chưa có bất kỳ thảo luận nào với Mỹ về vấn đề Cuba.

Phần mình, ông Parrilla cho biết Cuba bày tỏ biết ơn lãnh đạo Nga vì sự đoàn kết trong bối cảnh lệnh phong tỏa ngày càng siết chặt và “cuộc bao vây năng lượng” nhằm vào Havana.

“Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt trước sự đoàn kết mà Ngài [tổng thống], Chính phủ Nga và Ngoại trưởng Nga đã dành cho Cuba trong bối cảnh lệnh phong tỏa và sự bao vây năng lượng ngày càng gia tăng. Những biện pháp này đang gây ra đau khổ cho người dân Cuba và tạo ra các điều kiện vô cùng khó khăn cho nền kinh tế của chúng tôi” - ông Parrilla nói.

“Tôi thực sự vui mừng được đến Moscow, nhất là trong bối cảnh Nga thể hiện sự đoàn kết đặc biệt và kiên định với Cuba” - vị bộ trưởng nói, đồng thời nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và Cuba đã được “tôi luyện qua thời gian và sự hỗ trợ lẫn nhau trong những giai đoạn khó khăn”.

Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin trên.