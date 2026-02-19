Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine lần 3 kết thúc: Mỹ thấy 'tiến triển', Ukraine chưa hài lòng 19/02/2026 06:46

(PLO)- Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine lần 3 tại Geneva khép lại mà không đạt bước đột phá, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa hài lòng thì phía Mỹ lại ghi nhận những tiến triển đáng kể.

Theo hãng tin Reuters, các quan chức từ Nga và Ukraine đều thừa nhận cuộc thảo luận kéo dài hai ngày tại Geneva (Thụy Sĩ) diễn ra đầy khó khăn.

Kết thúc cuộc họp, các phái đoàn chưa ấn định ngày gặp lại cụ thể, dù cả Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Nhà Trắng đều để ngỏ khả năng sớm tiếp tục đàm phán.

Khi hai bên gặp nhau trong ngày làm việc thứ 2 dưới sự trung gian của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội X rằng Nga đang "cố gắng kéo dài các cuộc đàm phán lẽ ra đã có thể đạt đến giai đoạn cuối cùng".

Ngay sau tuyên bố trên, các phái đoàn đã ngưng đàm phán. Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Zelensky.

Mỹ, Ukraine đánh giá trái ngược

Trong thông điệp toàn quốc phát đi ngày 18-2, ông Zelensky nói: "Tính đến hiện nay, chúng tôi chưa thể nói rằng kết quả là thỏa đáng".

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Giới quân sự đã thảo luận nghiêm túc và thực chất về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, các vấn đề chính trị nhạy cảm, những thỏa hiệp khả thi và cuộc gặp cần thiết giữa các nhà lãnh đạo vẫn chưa được giải quyết đầy đủ" - Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng nhận định tầm quan trọng của sự hiện diện từ các đại diện châu Âu tại Geneva và cho rằng việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tháng này là phù hợp.

Trái ngược với giọng điệu thận trọng của Kiev, tại Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố đã có "tiến triển có ý nghĩa" cùng các cam kết "tiếp tục nỗ lực cùng nhau hướng tới một thỏa thuận hòa bình".

Bà Leavitt cũng cho rằng sẽ sớm có thêm một vòng đàm phán khác.

Tuy nhiên, bà nói rằng ông Trump nhìn nhận tình hình hiện nay là “rất không công bằng, không chỉ đối với người Nga và người Ukraine đã thiệt mạng, mà còn đối với người dân Mỹ và người nộp thuế Mỹ - những người từng phải gánh chi phí cho cuộc chiến này”.

Lập trường của Nga

Tại Moscow, ngày 18-2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thông báo rằng đoàn đàm phán Nga sẽ báo cáo lại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc họp, đồng thời thừa nhận trưởng đoàn đàm phán đã gọi các cuộc thảo luận là "khó khăn".

“Các thành viên trong phái đoàn Nga sắp trở về nước, và khi đó mới có thể có những kết quả cụ thể. Ở thời điểm này, còn quá sớm để trả lời những câu hỏi như vậy” - ông Peskov nói khi được hỏi về kết quả đàm phán.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thì cho biết “những thông tin này, như thường lệ, sẽ do các đại diện được ủy quyền của Nga trong phái đoàn trực tiếp cung cấp”.

Theo bà Zakharova, phái đoàn Nga tham dự đàm phán tại Geneva “đã nhận được chỉ đạo rõ ràng” là tuân thủ các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở bang Alaska (Mỹ) hồi năm 2025.

Theo hãng tin Sputnik, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky mô tả các cuộc trao đổi là “khó khăn nhưng thiết thực”.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky (giữa). Ảnh: TASS

“Như các bạn đã biết, các cuộc đàm phán kéo dài trong hai ngày. Hôm qua diễn ra rất lâu với nhiều hình thức khác nhau, còn hôm nay khoảng hai giờ. Đây là những cuộc trao đổi khó khăn, nhưng thiết thực” - ông Medinsky nói.

Ông Medinsky cho biết thêm rằng một vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Theo một đại diện đoàn đàm phán Ukraine, ông Medinsky đã tiếp tục trao đổi với phía Ukraine trong gần hai giờ sau khi phần đàm phán chính thức kết thúc.

Một phát ngôn viên của ông Zelensky cho biết phần chính thức của cuộc đàm phán đã đề cập vấn đề lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và số phận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát - cả hai đều là những điểm bế tắc dai dẳng.

Moscow muốn Ukraine nhượng lại khoảng 20% vùng Donetsk ở miền Đông mà quân đội Nga chưa thể kiểm soát - điều mà Kiev đã nhiều lần bác bỏ. Trong khi đó, Kiev muốn Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, do Mỹ và Ukraine cùng vận hành - một yêu cầu mà Nga bác bỏ và coi là không thể chấp nhận.