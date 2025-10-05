Chiến sự Nga-Ukraine 5-10: UAV Ukraine tấn công gây cháy nổ nhà máy lọc dầu lớn của Nga 05/10/2025 07:50

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga; Ukraine cảnh báo Nga đã ở trong tình trạng chiến tranh với châu Âu; Moscow tố Kiev tấn công nhiều địa phương biên giới.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, đặc biệt ở Donetsk.

Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Leningrad của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết rằng trong đêm 4-10 các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Kirishi (tỉnh Leningrad, Nga), gây cháy lớn, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Nhân chứng cho biết họ nhìn thấy lửa bùng lên tại cơ sở lọc dầu Kirishi. Tỉnh trưởng Leningrad - ông Alexander Drozdenko xác nhận có vụ tấn công bằng UAV và vụ cháy, song không nêu rõ tên nhà máy, đồng thời cho hay ngọn lửa đã được dập tắt.

Hình ảnh được cho là vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Kirishi (tỉnh Leningrad, Nga), sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đêm 4-10. Tính xác thực của hình ảnh chưa được kiểm chứng độc lập. Ảnh: Astra/Telegram

“Lực lượng phòng không đã phá hủy bảy UAV trên bầu trời Kirishi. Đám cháy trong khu công nghiệp đã được khống chế” - ông Drozdenko viết trên Telegram.

Kênh tin tức độc lập của Nga Astra đã đăng tải hình ảnh và video cho thấy một vụ nổ lớn cùng cột lửa bốc cao từ nhà máy. Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận vụ tấn công trên mạng xã hội.

Nhà máy lọc dầu Kirishi, cách biên giới Ukraine hơn 800 km, là một trong những cơ sở lớn nhất của Nga, đi vào hoạt động từ năm 2017 và chiếm khoảng 6,6% sản lượng lọc dầu toàn quốc.

Đây đã là lần thứ tư cơ sở này trở thành mục tiêu, sau các vụ tấn công hồi tháng 3 và tháng 9 năm nay, cũng như tháng 3-2024. Quân đội Ukraine từng nhận trách nhiệm đối với các vụ tấn công trước đó, nhưng chưa bình luận về sự việc mới nhất.

Một ngày trước, các UAV Ukraine cũng đã nhằm vào một nhà máy hóa chất ở vùng Perm (Nga), khiến hoạt động sản xuất tạm thời bị gián đoạn. Cùng ngày, một nhà máy lọc dầu tại vùng Orenburg cũng bị tấn công.

Trong năm qua, Ukraine đã gia tăng các đòn tấn công nhằm vào ngành dầu mỏ và khu phức hợp công nghiệp-quân sự của Nga, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước Nga.

Kiev coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp vì đóng góp cho chiến dịch quân sự của Moscow.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine: “Nga đã ở trong tình trạng chiến tranh với châu Âu”

Ngày 4-10, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Sergiy Kyslytsia nói với The Guardian rằng Nga đã “ở trong tình trạng chiến tranh với châu Âu”, đồng thời kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) “nghiêm túc” trước mối đe dọa hiện hữu từ Moscow.

Ông Kyslytsia cảnh báo các vụ xâm nhập không phận châu Âu bằng máy bay không người lái gần đây là “nỗ lực có chủ ý nhằm dịch chuyển lằn ranh đỏ”.

Trong vài tuần qua, UAV đã xâm phạm không phận ít nhất tám quốc gia châu Âu, bắt đầu với 19 chiếc bay vào lãnh thổ Ba Lan đầu tháng 9, sau đó được ghi nhận ở Đan Mạch, Lithuania, Phần Lan, Estonia, Romania, Đức và mới nhất là Bỉ.

Nhiều vụ việc buộc sân bay phải đóng cửa tạm thời, gây gián đoạn các chuyến bay.

Ông Kyslytsia cho rằng nếu Mỹ và EU không có phản ứng cứng rắn, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp tục leo thang và tìm cách “làm tê liệt phương Tây”.

Phát biểu tại Diễn đàn Valdai ở TP Sochi (Nga) ngày 2-10, Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ việc Nga liên quan đến các vụ UAV, đồng thời so sánh những báo cáo này với “tin đồn UFO”.

Nga nói nhiều tỉnh biên giới bị nhắm mục tiêu

Ngày 5-10, Văn phòng người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) do Nga bổ nhiệm cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công 5 khu dân cư trong ngày qua, khiến 2 dân thường thiệt mạng và 2 người bị thương.

Báo cáo cũng ghi nhận 8 loại đạn dược khác nhau đã được sử dụng, gây hư hại cho 8 nhà dân, phương tiện và một số hạ tầng dân sự.

Các vụ tấn công được ghi nhận tại khu vực Gorlovka (2 vụ), cũng như ở Svetlodarsk, Makeyevka và Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Tại tỉnh Belgorod (Nga), Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã phóng 72 quả đạn và 105 máy bay không người lái trong một ngày qua.

Ông Gladkov nêu rõ các cuộc tấn công diễn ra tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Graivoron, Shebekino và nhiều làng lân cận, gây một số thương vong dân thường.

Theo thống kê của giới chức địa phương, nhiều UAV đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ở các huyện Belgorodsky, Alexeyevsky, Borisovsky, Volokhonsky, Valuisky, Krasnogvardeisky và Rovensky.

Trong một thông báo riêng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 314 máy bay không người lái, 5 bom lượn thông minh và 1 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) trong ngày qua.