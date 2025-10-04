Chiến sự Nga - Ukraine 4-10: Nga tập kích quy mô lớn hạ tầng năng lượng Ukraine, tấn công trang trại làm 13.000 con heo chết 04/10/2025 07:04

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với loạt vụ không kích; Nga giành quyền kiểm soát thêm 7 cộng đồng trong tuần; Có tin UAV Ukraine tấn công TP Sochi (Nga), nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có bài phát biểu quan trọng.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua vẫn leo thang với loạt cuộc tấn công trong ngày.

Nga tấn công quy mô lớn bằng tên lửa, UAV vào hạ tầng năng lượng Ukraine

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong ngày 3-10, theo tờ Kyiv Independent.

“Chỉ riêng hôm nay, Nga đã tấn công hạ tầng khí đốt của chúng ta bằng 35 tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo. Đây là một cuộc tấn công hỗn hợp và chỉ một nửa số tên lửa bị bắn hạ” - ông Zelensky nói sau cuộc họp với Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng các cuộc tấn công xảy ra tại các tỉnh Chernihiv và Sumy, tên lửa đạn đạo Nga đánh trúng các cơ sở năng lượng ở tỉnh Donetsk. Ông Zelensky cáo buộc Moscow tìm cách làm trầm trọng thêm khó khăn của dân thường trước mùa đông.

Trước đó, cũng trong ngày 3-10, một đợt không kích quy mô lớn của Nga đã tấn công một số cơ sở sản xuất khí đốt chính của Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Nga đã nhắm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine ở các tỉnh Kharkiv và Poltava, theo Giám đốc điều hành Naftogaz - ông Sergii Koretskyi.

Ông Koretskyi gọi đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào các cơ sở của Naftogaz kể từ khi xung đột bùng phát. Nhà cung cấp năng lượng tư nhân hàng đầu Ukraine DTEK cho biết đã phải đình chỉ hoạt động tại một số cơ sở khí đốt ở tỉnh Poltava.

. Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Ukraine báo cáo rằng cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào một trang trại nuôi heo ở tỉnh Kharkiv ngày 3-10 đã làm chết khoảng 13.000 con heo.

Theo cơ quan này, UAV Nga đã gây ra đám cháy bao trùm diện tích 13.600 m2 của trang trại, thiêu rụi 8 chuồng heo.

Một nhân viên của trang trại cũng bị thương trong vụ tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Synehubov cho biết việc di dời xác heo là một “quy trình phức tạp”, với 32 nhân sự tham gia công tác cứu hộ.

Trang trại heo ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) trúng không kích vào ngày 3-10. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-10 nói rằng các lực lượng Nga đã tấn công nhiều cơ sở quân sự của Ukraine và hạ tầng khí đốt cung cấp năng lượng cho các cơ sở này trong một chiến dịch tầm xa qua đêm, theo đài RT.

Bộ này cho biết loạt tấn công được thực hiện bằng tên lửa và UAV tầm xa phóng đi từ nhiều bệ phóng và tất cả mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng.

UAV Ukraine tấn công TP Nga, nơi ông Putin có bài phát biểu

Tối 2-10 (giờ địa phương), UAV của Ukraine đã tấn công TP Sochi (Nga), nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Valdai không lâu trước đó, tờ The Moscow Times đưa tin.

Vào khoảng 22 giờ 30 tối 2-10 (giờ địa phương), các sân bay ở Sochi và Helendzhik thuộc vùng Krasnodar của Nga đã bị đóng cửa, và nửa giờ sau đó, Thị trưởng TP Sochi - ông Andrei Prushunin thông báo về mối đe dọa tấn công bằng UAV vào TP.

Các hạn chế tại sân bay ở 2 TP này kéo dài trong 7 giờ, dẫn đến hàng chục chuyến bay bị hoãn.

Cùng ngày, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố tấn công 2 hệ thống radar của Nga ở tỉnh Voronezh.

Quân đội Ukraine cho hay UAV đã đánh trúng hệ thống radar phát hiện tầm xa P-14F “Lena” cũng như tổ hợp radar dẫn đường “Sopka-2” của Nga, song không nêu rõ loại UAV nào được sử dụng trong chiến dịch.

Theo tờ Ukrainska Pravda, các cuộc tấn công diễn ra từ ngày 30-9 đến 1-10.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 11 UAV trên Biển Đen và thêm 4 mục tiêu khác bán đảo Crimea từ ngày 2 đến 3-10.

Nga giành quyền kiểm soát 7 cộng đồng trong tuần

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 7 cộng đồng ở Donetsk và Dnipropetrovsk trong tuần từ ngày 27-9 đến ngày 3-10, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Nga đã thực hiện 1 cuộc tấn công lớn và 5 cuộc tấn công kết hợp vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Ukraine trong tuần.

Lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố bắn hạ 945 UAV, 5 tên lửa Neptune và 10 quả bom thông minh của Ukraine trong tuần.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 53 của Ukraine. Ảnh: X

Moscow: Châu Âu tốn gấp 3 lần do từ bỏ năng lượng Nga

Ngày 3-10, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng các công ty châu Âu buộc phải trả chi phí năng lượng cao gấp 2-3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền châu Âu từ chối sử dụng năng lượng Nga, theo TASS.

“Các công ty châu Âu phải trả tiền điện cao hơn 2-3 lần so với các đối thủ Mỹ, và cao hơn 4,5 lần đối với khí đốt. Điều này đã dẫn đến tình trạng đóng cửa hàng loạt các cơ sở sản xuất và dòng vốn dịch chuyển sang các nước thứ ba. Năm 2024, sản xuất công nghiệp tại EU đã giảm 2,4%” - theo Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ này lưu ý rằng tình trạng chi trả quá mức này xuất phát việc từ bỏ nguồn năng lượng Nga, khiến chi phí nhập khẩu năng lượng tại EU tăng vọt.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, sự gia tăng mạnh chi phí cùng với áp lực ngày càng lớn từ Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp ô tô của châu Âu.

“Tính chung, khu vực công nghiệp đã mất khoảng 114.000 việc làm kể từ giữa năm 2024” - theo Bộ Ngoại giao Nga.

EU chưa bình luận về thông tin trên.