Chính trị gia Sanae Takaichi - người sẽ là nữ thủ tướng Nhật đầu tiên trong lịch sử 04/10/2025 16:40

(PLO)- Bà Sanae Takaichi – người gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng Nhật – là chính trị gia nhiều kinh nghiệm và là người có quan điểm bảo thủ cứng rắn.

Chiều 4-10, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi đã được bầu làm nữ chủ tịch đầu tiên của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật. Tờ The Japan Times đánh giá bà Takaichi là người theo quan điểm bảo thủ cứng rắn, hứa hẹn sẽ có những thay đổi trong việc điều hành chính phủ Nhật.

Nhà lãnh đạo nhiều kinh nghiệm

Bà Takaichi sinh ngày 7-3-1961 tại tỉnh Nara và có sở thích xem bóng chày, lặn biển và xem thi đấu võ thuật.

Bà Sanae Takaichi trong cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do hôm 4-10. Ảnh: KYODO

Bà Takaichi tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kobe vào tháng 3-1984. Trước khi tham gia chính trường, bà từng giảng dạy tại trường Cao đẳng Kinh tế Nihon và được phong giáo sư khoa Kinh tế tại Đại học Kinki vào năm 2004.

Theo website Văn phòng Thủ tướng Nhật, bà Takaichi được bầu làm hạ nghị sĩ lần đầu vào tháng 7-1993. Bà từng kinh qua nhiều vị trí trong đa dạng lĩnh vực tại Hạ viện và chính phủ Nhật.

Cụ thể, bà Takaichi từng đảm nhận vị trí chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ thuộc Hạ viện Nhật, trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vào tháng 10-2022.

Bà từng giữ vị trí lãnh đạo ở Bộ Xã hội và An toàn Thực phẩm, Bộ Bình đẳng Giới, Bộ Okinawa và Lãnh thổ phía Bắc, Bộ Đổi mới Sáng tạo, Bộ Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ Nội vụ, Hệ thống An sinh Xã hội và Mã số Thuế, An ninh Kinh tế, Chính sách Vũ trụ, Chính sách Khoa học và Công nghệ, Chiến lược Sở hữu Trí tuệ. Bà cũng là người giữ kỷ lục là bộ trưởng Bộ Nội vụ tại nhiệm lâu nhất.

Ngoài ra, bà Takaichi cũng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong LDP, bao gồm chủ tịch Trụ sở Quan hệ Công chúng, chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách, chủ tịch Trụ sở Chính sách An ninh mạng.

Trong suốt thời gian hoạt động nói trên, bà Takaichi đã tham gia nội các của Thủ tướng Junichiro Koizumi, Thủ tướng Shinzo Abe, Thủ tướng Fumio Kishida.

Bà Sanae Takaichi thời trẻ. Ảnh: SANAE TAKAICHI WEBSITE/THE STRIATS TIMES

Ưu tiên chính sách

Theo The Japan Times, bà Takaichi là người nhận được nhiều sự yêu mến của người dân. Ngoài ra, bà có quan hệ thân thiết với cố Thủ tướng Shinzo Abe và được cho là có cảm tình với cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

Sau những phát ngôn gần đây, bà Takaichi được cho là người có quan điểm ủng hộ các vấn đề của phụ nữ. Hôm 3-10, bà đã cam kết sẽ khấu trừ một phần thuế cho phí trông trẻ và đề xuất giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em nội bộ.

"Cá nhân tôi đã trải nghiệm công việc điều dưỡng và chăm sóc 3 lần trong đời. Đó là lý do tại sao quyết tâm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn trong việc giảm số lượng người buộc phải nghỉ việc do chăm sóc, nuôi dạy con cái hoặc con cái từ chối đến trường. Tôi muốn tạo ra một xã hội nơi mọi người không phải từ bỏ sự nghiệp của mình" – bà Takaichi nói.

Bà Takaichi cũng cam kết sẽ nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe phụ nữ.

Về các vấn đề khác, theo tờ The Guardian, bà phản đối hôn nhân đồng giới và cho phép các cặp vợ chồng sử dụng họ riêng. Bà Takaichi cho biết bà ủng hộ chi tiêu công mạnh tay để kích thích nền kinh tế, ủng hộ đàm phán lại một thỏa thuận thương mại và đầu tư với Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Takaichi đã kêu gọi thực hiện chính sách hạn chế người nước ngoài mua bất động sản và trấn áp nhập cư bất hợp pháp.

Trong quan hệ đối ngoại, bà Takaichi được cho là có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Bà cũng thường đến thăm đền Yasukuni – một ngôi đền ở Tokyo thờ những người Nhật thiệt mạng trong Thế chiến II.

Nhiệm vụ trước mắt và điểm đặc biệt

Tân lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2027. Hiện tại, liên minh giữa đảng Dân chủ Tự do với đảng đối tác nhỏ hơn là Komeito vẫn là lực lượng lớn nhất trong quốc hội và các đảng đối lập vẫn chưa thống nhất.

Theo The Japan Times, một số nhiệm vụ khó khăn phía trước của bà Takaichi là tìm cách tái thiết LDP, đoàn kết nội bộ đảng. Bà cũng sẽ cần nhanh chóng bắt kịp tiến độ trên mặt trận ngoại giao, khi cuộc gặp giữa thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra cuối tháng này.

Bà Sanae Takaichi và ông Shinzo Abe vào năm 2016. Ảnh: Kiyoshi Ota/BLOOMBERG

Đối với Nhật, chiến thắng của bà Takaichi có thể là một bước ngoặt.

"Việc một phụ nữ trở thành thủ tướng thực sự có thể thay đổi cách thế giới nhìn nhận về Nhật" – bà Hiroko Takeda, giáo sư tại Khoa Luật, Đại học Nagoya, nhận định.

Nhật xếp hạng 118/148 quốc gia trong Chỉ số Khoảng cách Giới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nước này có điểm số đặc biệt thấp về việc nữ giới tham gia chính trị và kinh tế khi chưa từng có nữ thủ tướng, nữ bộ trưởng tài chính hay nữ thống đốc ngân hàng trung ương.

Theo Liên minh Nghị viện Thế giới, tỉ lệ nghị sĩ nữ trong quốc hội của Nhật vẫn còn hạn chế. Tính đến tháng 8, phụ nữ chỉ chiếm 15,7% trong Hạ viện, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 27,1% và mức trung bình khu vực châu Á là 22,1%.