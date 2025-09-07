Nóng: Thủ tướng Nhật Ishiba Shigeru tuyên bố từ chức 07/09/2025 16:37

(PLO)- Thủ tướng Nhật Ishiba Shigeru tuyên bố từ chức, viện dẫn thỏa thuận thuế quan với Mỹ và nhận trách nhiệm sau thất bại bầu cử Thượng viện.

Ngày 7-9, Thủ tướng Nhật Ishiba Shigeru thông báo từ chức, cho biết nguyên nhân xuất phát từ thỏa thuận thuế quan mới đạt được với Mỹ, đài Kyodo News đưa tin.

Ông Ishiba thừa nhận quyết định này nhằm chịu trách nhiệm trước công chúng cũng như trong vai trò lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Thủ tướng Nhật Ishiba Shiger. Ảnh chụp màn hình hãng tin CRUX

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7-9, ông Ishiba cho rằng các chiến lược tăng trưởng của Nhật, tập trung vào cải thiện tiền lương, đã bắt đầu “đơm hoa kết trái”.

Tuy nhiên, ông bày tỏ “niềm tiếc nuối sâu sắc” vì chưa thể đáp ứng kỳ vọng của người dân và đảng, đồng thời nhận trách nhiệm về thất bại của LDP trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7.

Thủ tướng Ishiba cho biết việc ông từ chức nhằm “tránh một sự chia rẽ nghiêm trọng” trong đảng cầm quyền LDP.

Thủ tướng Ishiba cam kết sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử chủ tịch LDP sắp tới.

Ông Ishiba kêu gọi người kế nhiệm tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ cùng các đối tác quốc tế.