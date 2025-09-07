Kyodo News: Thủ tướng Nhật sắp tuyên bố từ chức 07/09/2025 15:04

(PLO)- Đài Kyodo News đưa tin Thủ tướng Nhật Ishiba Shigeru sắp tuyên bố từ chức sau khi liên minh cầm quyền mất đa số, giữa lúc đảng cầm quyền cân nhắc bầu cử lãnh đạo sớm.

Đài Kyodo News ngày 7-9 dẫn lời các quan chức cấp cao của chính phủ của Nhật cho biết Thủ tướng Nhật Ishiba Shigeru sắp từ chức, một ngày trước khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền quyết định có tổ chức bầu cử chủ tịch đảng hay không.

Ông Ishiba đồng thời cũng là chủ tịch LDP.

Động thái này diễn ra sau cuộc gặp tối 6-9 giữa ông Ishiba với cựu Thủ tướng Yoshihide Suga và Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi - đều những người thân cận với ông Ishiba. Hai nhân vật này được cho là đã khuyên ông nên tránh để đảng LDP rơi vào chia rẽ.

Thủ tướng Nhật Ishiba Shigeru. Ảnh: KYODO NEWS

Theo các nguồn tin thân cận, ông Ishiba (nhậm chức từ tháng 10-2024) chịu nhiều sức ép sau khi liên minh cầm quyền mất đa số ghế tại Thượng viện hồi tháng 7. Trước đó, ông từng cảnh báo sẽ giải tán Hạ viện và kêu gọi bầu cử sớm để ngăn chặn việc tổ chức bầu cử lãnh đạo trong đảng, khiến nhiều nghị sĩ phản đối.

Hôm 5-9, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Keisuke Suzuki trở thành thành viên đầu tiên trong nội các công khai kêu gọi bầu cử lãnh đạo đảng, nhấn mạnh cần “đoàn kết và lấy lại niềm tin”.

LDP dự kiến thu thập chữ ký nghị sĩ vào ngày 8-9 để quyết định có tổ chức bầu cử chủ tịch trước thời hạn năm 2027 hay không.

Từ trước đến nay, LDP chưa từng tổ chức bầu cử lãnh đạo giữa nhiệm kỳ dựa trên quyết định của đa số nghị sĩ.

Ông Ishiba giành được ghế chủ tịch LDP sau lần tranh cử thứ 5, nhưng liên minh cầm quyền của ông đã để mất đa số tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngay sau đó. Ngày 20-7 vừa qua, LDP và đối tác liên minh Komeito cũng đánh mất thế đa số trong cuộc bầu cử Thượng viện.