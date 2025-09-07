CHÙM ẢNH: Hoàng tử Nhật Hisahito thực hiện nghi lễ trưởng thành 07/09/2025 07:09

(PLO)- Hoàng tử Nhật Hisahito thực hiện nghi lễ trưởng thành ngày 6-9, trở thành nam thành viên Hoàng gia Nhật đầu tiên trải qua nghi lễ này trong 40 năm.

Ngày 6-9, Hoàng tử Nhật Hisahito, cháu trai Thiên hoàng Naruhito và đứng thứ hai trong dòng kế vị, đã tham gia nghi lễ trưởng thành truyền thống, trở thành nam thành viên Hoàng gia Nhật đầu tiên trải qua nghi lễ này trong 40 năm.

Sau khi tròn 18 tuổi vào tháng 9 năm ngoái, Hoàng tử Hisahito trở thành nam thành viên Hoàng gia trưởng thành đầu tiên kể từ nghi lễ của cha mình - Thái tử Fumihito - năm 1985.

Các nghi lễ chính thức được hoãn một năm để không ảnh hưởng kỳ thi đại học của Hoàng tử.

Hoàng tử Nhật Hisahito thực hiện nghi lễ trưởng thành. Ảnh: KYODO NEWS

Trong nghi lễ nhận vương miện, băng lụa đen trên đầu Hoàng tử được thay bằng vương miện dành cho người trưởng thành do Thiên hoàng Naruhito ban tặng. Bố mẹ Hoàng tử và chị gái là Công chúa Kako chứng kiến toàn bộ nghi lễ.

Hoàng tử Nhật Hisahito (bên trái) được cha là Thái tử Fumihito, mẹ là Thái tử phi Kiko (bên phải) và chị gái là Công chúa Kako tiễn trước khi rời dinh thự Akasaka ở Tokyo vào ngày 6-9, hướng tới Hoàng cung để thực hiện nghi lễ trưởng thành. Ảnh: KYODO NEWS

Hoàng tử Nhật Hisahito (bên phải), trong trang phục lễ nghi, được trao vương miện do Thiên hoàng Naruhito ban tặng tại Hoàng cung ở Tokyo vào ngày 6-9. Ảnh: KYODO NEWS

Hoàng tử Nhật Hisahito, trong trang phục lễ nghi, đi trong phòng Shunju-no-Ma của Hoàng cung ở Tokyo vào ngày 6-9, đội vương miện do Thiên hoàng Naruhito trao trong nghi lễ trưởng thành. Ảnh: KYODO NEWS

Hoàng tử Nhật Hisahito ngồi trên xe kéo đi tới Điện thánh Hoàng cung ở Tokyo trong nghi lễ trưởng thành vào ngày 6-9. Ảnh: KYODO NEWS

Hoàng tử Hisahito bày tỏ lòng biết ơn Thiên hoàng và Hoàng hậu Masako, tuyên thệ sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một thành viên Hoàng gia trưởng thành. Sau đó, Hoàng tử mặc trang phục nghi lễ người trưởng thành và diễu hành đến Điện thánh Hoàng cung thờ cúng tổ tiên.

Hoàng tử Nhật Hisahito vẫy chào người dân tại một quảng trường gần Cung điện Hoàng gia ở Tokyo vào ngày 6-9, sau khi kết thúc lễ trưởng thành. Ảnh: KYODO NEWS

Buổi chiều cùng ngày, Hoàng tử tiếp kiến Thiên hoàng và Hoàng hậu, nhắc lại lòng biết ơn và quyết tâm thực hiện nghĩa vụ. Hoàng tử cũng được trao huân chương Hoa Cúc - huân chương cao quý nhất của Nhật, và sau đó tới thăm ông bà nội (cựu Thiên hoàng Akihito và cựu Hoàng hậu Michiko).

Hoàng tử chia sẻ với báo chí rằng cảm thấy rất nhẹ nhõm vì nghi lễ diễn ra suôn sẻ. Bố mẹ Hoàng tử cũng bày tỏ sự xúc động khi con trai đạt cột mốc quan trọng và hy vọng Hoàng tử sẽ hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ.