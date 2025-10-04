Nhật sắp có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử 04/10/2025 14:57

(PLO)- Bà Sanae Takaichi đã được bầu làm nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật.

Chiều 4-10, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi đã được bầu làm nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật. Bà Takaichi đánh bại Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi trong vòng bỏ phiếu vòng hai, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Sanae Takaichi. Ảnh: POOL/AFP-JIJI

Cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do gồm có 5 ứng cử viên. Trong vòng đầu tiên, thể thức bầu cử là 295 phiếu bầu từ các nhà lập pháp đảng cầm quyền và 295 phiếu bầu từ các đảng viên cấp cơ sở.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, không có ứng viên nào giành được đa số phiếu bầu. Bà Takaichi đứng đầu với tổng số 183 phiếu bầu, gồm 64 phiếu từ các nhà lập pháp của đảng Dân chủ Tự do và 119 phiếu từ các đảng viên cơ sở. Đứng thứ hai là ông Koizumi với 164 phiếu bầu, gồm 80 phiếu từ các nhà lập pháp của đảng và 84 phiếu từ các đảng viên cơ sở.

Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi nhận được 134 phiếu bầu, xếp sau là cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takayuki Kobayashi (59 phiếu) và cựu Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Toshimitsu Motegi (49 phiếu).

Hai ứng cử viên cao phiếu nhất là bà Takaichi và ông Koizumi bước vào vòng hai. Trong vòng này, tất cả 295 nhà lập pháp đảng Dân chủ Tự do đều bỏ phiếu, trong khi số phiếu của các thành viên cấp cơ sở giảm xuống còn 47.

Kết quả là, bà Takaichi giành được 149 phiếu bầu từ các nhà lập pháp đảng Dân chủ Tự do và 36 phiếu bầu từ từ các đảng viên cấp cơ sở, vượt qua 145 phiếu bầu từ các nhà lập pháp và 11 phiếu bầu từ các đảng viên cấp cơ sở của ông Koizumi.

Bà Takaichi sẽ thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do sau khi ông Ishiba thông báo từ chức hồi tháng 9.

Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc bầu cử. Ảnh: KYODO NEWS

Tân lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2027, có khả năng sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật, vì liên minh giữa đảng Dân chủ Tự do với đảng đối tác nhỏ hơn là Komeito vẫn là lực lượng lớn nhất trong quốc hội và các đảng đối lập vẫn chưa thống nhất.

“Tôi cảm thấy mọi việc sẽ khó khăn hơn từ giờ trở đi, thay vì cảm thấy vui vẻ. Chúng ta sẽ không thể xây dựng lại đảng nếu tôi không nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người, từ mọi thế hệ. Tôi sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc” - bà Takaichi nói sau cuộc bầu cử.

Trong khi đó, ông Koizumi nói rằng đảng cầm quyền nên đoàn kết dưới sự lãnh đạo của tân chủ tịch đảng và cảm ơn những người ủng hộ ông.