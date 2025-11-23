Diễn biến mới từ Trung Quốc và Nhật liên quan phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan 23/11/2025 21:57

(PLO)- Liên quan phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề nghị Nhật sớm nhìn lại và sửa chữa sai lầm, trong khi Nhật khẳng định không thay đổi lập trường về vấn đề Đài Loan.

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải ngày 23-11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) gây sốc và vượt qua lằn ranh đỏ, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

"Thật sốc khi các lãnh đạo đương nhiệm của Nhật lại công khai gửi tín hiệu sai lệch về nỗ lực can thiệp quân sự vào vấn đề Đài Loan, nói những điều họ không nên nói, và vượt qua lằn ranh đỏ không nên vượt qua" - ông Vương tuyên bố.

Ông Vương tuyên bố cứng rắn rằng “không có chỗ cho thỏa hiệp hay nhượng bộ đối với những vấn đề hệ trọng liên quan chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”, nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải đáp trả một cách kiên quyết.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: VCG

Ông Vương kêu gọi Nhật sớm nhìn lại và sửa chữa sai lầm, thay vì cố chấp đi theo con đường sai trái, theo đài CGTN.

Ông Vương đưa ra phát biểu trên với báo giới sau khi kết thúc chuyến công du Trung Á vào ngày 22-11, theo bản ghi do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 23-11.

Phía Tokyo chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, hôm 22-11, Nhật đã lên tiếng về việc Trung Quốc hôm 21-11 đã gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để phản đối Nhật. Trong thư, Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện “biện pháp tự vệ kiên quyết” nếu Tokyo “dám can thiệp quân sự vào eo biển Đài Loan”.

“Tôi đã nắm được nội dung bức thư này. Việc nói rằng Nhật đã thay đổi lập trường là hoàn toàn vô căn cứ” - bà Maki Kobayashi, người phát ngôn cấp cao của chính phủ Nhật nói.

Theo tờ Japan Times, vấn đề then chốt nằm ở sự khác biệt cơ bản trong cách 2 bên hiểu phát biểu của bà Takaichi.

Với Trung Quốc, việc bà Takaichi công khai liên hệ một cuộc khủng hoảng tại eo biển Đài Loan với khả năng triển khai binh sĩ Nhật là việc khó chấp nhận được. Trong khi đó, phía Tokyo thì khẳng định câu trả lời của bà Takaichi cho một câu hỏi "mang tính chất giả định" không hề thay đổi lập trường chính thức.

“Chúng tôi đã nhiều lần giải thích với phía Trung Quốc về tinh thần phát biểu cũng như lập trường nhất quán của Nhật” - bà Kobayashi nói, đồng thời nhấn mạnh Tokyo “cam kết đối thoại” với láng giềng.