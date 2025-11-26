Nhật gửi thư đến Liên hợp quốc sau động thái tương tự từ Trung Quốc liên quan Thủ tướng Takaichi 26/11/2025 06:09

(PLO)- Nhật đã gửi thư đến Liên Hợp Quốc để bác một bức thư của Trung Quốc gửi cơ quan này, cho rằng bức thư của Bắc Kinh “không phù hợp với thực tế và không có cơ sở”.

Đại sứ Nhật tại LHQ Kazuyuki Yamazaki vừa gửi thư đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nhằm bác một bức thư của Trung Quốc gửi đến ông trước đó - trong đó cáo buộc Tokyo đe dọa can thiệp quân sự vào Đài Loan (Trung Quốc). Phía Nhật cho rằng bức thư của Bắc Kinh “không phù hợp với thực tế và không có cơ sở”, hãng Reuters đưa tin ngày 25-11.

Bức thư của Đại sứ Nhật tại LHQ Kazuyuki Yamazaki nhằm phản hồi bức thư Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông gửi đến Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hôm 21-11.

Đại sứ Nhật tại LHQ Kazuyuki Yamazaki (trái) và Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông. Ảnh: PHÁI ĐOÀN THƯỜNG TRỰC NHẬT TẠI LHQ/PASSBLUE

Trong thư, ông Phó cáo buộc Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và các chuẩn mực ngoại giao khi bà nói rằng một cuộc tấn công vào Đài Loan có thể khiến Tokyo đáp trả bằng hành động quân sự.

“Trung Quốc sẽ kiên quyết thực thi quyền tự vệ theo Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình” - ông Phó viết.

Bắc Kinh cho rằng phát ngôn của bà Takaichi đã “làm tổn hại nghiêm trọng” đến hợp tác thương mại giữa hai nước.

Đáp lại, trong bức thư gửi ông Guterres đề ngày 24-11, ông Yamazaki nhấn mạnh chính sách cơ bản của Nhật là “phòng thủ thụ động”.

“Nhật quy định, thông qua luật trong nước, các tình huống mà quyền tự vệ tập thể được công nhận theo Hiến chương LHQ có thể được thực hiện, và chỉ được áp dụng một cách hạn chế. Do đó, Lập luận của Trung Quốc rằng Nhật sẽ thực thi quyền tự vệ ngay cả khi không có cuộc tấn công vũ trang là sai lầm” - ông Yamazaki viết.

“Chúng tôi tái khẳng định lập trường nhất quán rằng các vấn đề liên quan Đài Loan cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại” - nhà ngoại giao Nhật viết trong thư.

Trung Quốc chưa bình luận về bức thư của Đại sứ Nhật.

Hôm 25-11, Thủ tướng Takaichi cho biết đã bà đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Takaichi cho biết ông Trump đã giải thích cho bà về tình hình quan hệ Mỹ-Trung gần đây, bao gồm cuộc gọi của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24-11.

Ông Trump chưa đưa ra bình luận công khai nào về căng thẳng gần đây giữa Bắc Kinh và Tokyo.