Israel bác tin về ‘cuộc tranh cãi nảy lửa’ giữa ông Trump và ông Netanyahu 09/08/2025 06:46

(PLO)- Văn phòng Thủ tướng Israel bác thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có “‘cuộc tranh cãi nảy lửa” liên quan nạn đói ở Dải Gaza.

Ngày 8-8, Văn phòng Thủ tướng Israel bác thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã lớn tiếng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza trong một cuộc điện đàm, theo tờ The Times of Israel.

“Cái gọi là ‘cuộc tranh cãi nảy lửa’ giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump hoàn toàn là tin giả” - Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố ngắn.

Trước đó, đài NBC News ngày 7-8 dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ rằng cuộc điện đàm căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào ngày 28-7, sau khi ông Netanyahu phát biểu tại một sự kiện rằng, bất chấp các báo cáo lan rộng về nạn đói và thiếu ăn nghiêm trọng ở Dải Gaza, “không có nạn đói ở Gaza”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) hồi tháng 4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hôm sau, ông Trump công khai phản hồi rằng ông “không mấy tin tưởng” vào sự đảm bảo của ông Netanyahu, nói rằng ở Dải Gaza có “nạn đói thực sự” và “chuyện đó không thể giả vờ được”.

Theo NBC News, sau khi ông Trump đưa ra những bình luận này, ông Netanyahu đã đề nghị được điện đàm với tổng thống Mỹ và hai người nói chuyện vài giờ sau đó.

Trong cuộc gọi, ông Netanyahu nói với ông Trump rằng các báo cáo về nạn đói ở Gaza là do nhóm vũ trang Hamas “ngụy tạo”.

Nguồn tin nói với NBC News rằng ông Trump liền ngắt lời và bắt đầu quát lớn, nói rằng các trợ lý của ông đã đưa ra bằng chứng cho thấy trẻ em ở Gaza đang chết đói, và ông không muốn nghe ai gạt bỏ chuyện này là “bịa đặt”.

Nguồn tin mô tả cuộc trò chuyện là “một cuộc trao đổi trực tiếp, gần như một chiều về tình hình viện trợ nhân đạo” trong đó “ông Trump là người nói nhiều nhất”.

Theo nguồn tin, Washington “không chỉ cho rằng tình hình đang rất nghiêm trọng, mà còn cảm thấy mình có trách nhiệm vì GHF” - ám chỉ Quỹ Nhân đạo Gaza do Mỹ và Israel hậu thuẫn, được thành lập để giám sát việc phân phối viện trợ tại dải đất, nhưng đã liên tục xuất hiện báo cáo hằng ngày về tiếng súng và thương vong gần các điểm viện trợ.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.