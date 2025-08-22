Anh triệu tập đại sứ Israel, ông Netanyahu công bố kế hoạch 2 mũi ở Gaza 22/08/2025 06:46

(PLO)- Anh triệu tập đại sứ Israel tại London sau khi Israel phê duyệt một kế hoạch nhằm mở rộng định cư ở Bờ Tây.

Anh ngày 21-8 đã triệu tập đại sứ Israel tại London sau khi Israel phê duyệt một kế hoạch nhằm xây hơn 3.400 căn nhà mới tại khu định cư E1 ở Bờ Tây, theo hãng tin Reuters.

Anh lên án kế hoạch này là một “vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế và làm suy yếu ý tưởng về giải pháp hai nhà nước.

Trước đó, ngày 14-8, Bộ trưởng Tài chính Israel - ông Bezalel Smotrich tuyên bố ông có ý định phê duyệt các gói thầu xây dựng hơn 3.000 căn nhà mới thuộc dự án khu định cư E1 nằm giữa Jerusalem và Ma’ale Adumim ở Bờ Tây. Theo ông Smotrich, dự án này một khi được thực hiện sẽ “chôn vùi ý tưởng về một Nhà nước Palestine”.

﻿ Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cầm bản đồ dự án định cư E1 (màu xanh đậm) tại cuộc họp báo ở Ma’ale Adumim, ngày 14-8. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90

Cũng trong ngày 21-8, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng ông đã ra lệnh tiến hành các cuộc đàm phán nhằm giải cứu tất cả các con tin đang bị giam tại Gaza, ngay cả khi ông đang tiến tới kế hoạch tấn công quân sự nhằm kiểm soát TP Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Phát biểu với các binh sĩ gần biên giới Israel - Dải Gaza, Thủ tướng Netanyahu nói rằng ông vẫn quyết tâm phê chuẩn các kế hoạch đánh bại Hamas và tấn công TP Gaza.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90

“Cùng lúc đó, tôi đã ra lệnh bắt đầu đàm phán ngay lập tức để giải cứu tất cả con tin của chúng ta và chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản mà Israel chấp nhận được” - ông Netanyahu nói, nhấn mạnh rằng Israel “đang ở giai đoạn ra quyết định”.

Nhóm vũ trang Hamas chưa bình luận về phát ngôn của ông Netanyahu.

Đây là phản ứng đầu tiên của ông Netanyahu trước đề xuất ngừng bắn tạm thời do Ai Cập và Qatar đưa ra, mà Hamas đã chấp nhận vào hôm 18-8.

Đề xuất yêu cầu ngừng bắn 60 ngày và giải cứu 10 con tin Israel còn sống đang bị Hamas giam tại Gaza, cùng 18 thi thể con tin. Đổi lại, Israel sẽ thả khoảng 200 người Palestine đang bị giam tại các nhà tù ở Israel.

Theo đề xuất, khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời bắt đầu, Hamas và Israel sẽ bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, bao gồm việc trả lại các con tin còn lại.

Một quan chức Israel cho biết Israel sẽ cử các nhà đàm phán tham gia các cuộc thương thảo khi địa điểm được xác định.

Đầu tháng này, nội các an ninh Israel đã phê duyệt kế hoạch kiểm soát TP Gaza mặc dù nhiều đồng minh của Tel Aviv đã kêu gọi nước này xem xét lại.

Những phát biểu gần đây của ông Netanyahu nhấn mạnh quan điểm của chính phủ Israel rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo giải cứu tất cả 50 con tin vẫn đang bị các Hamas giam giữ. Các quan chức Israel tin rằng khoảng 20 người vẫn còn sống.