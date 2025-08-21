Israel duyệt xây thêm khu định cư ở Bờ Tây, LHQ và Anh lên án 21/08/2025 07:59

(PLO)- Palestine, Anh, Liên Hợp Quốc lên án kế hoạch của Israel xây hơn 3.400 căn nhà mới tại khu định cư E1 ở Bờ Tây, gọi động thái này làm suy yếu nghiêm trọng giải pháp hai nhà nước.

Ngày 20-8, Bộ trưởng Tài chính Israel - ông Bezalel Smotrich tuyên bố kế hoạch xây dựng hơn 3.400 căn nhà mới tại khu định cư E1 ở Bờ Tây đã chính thức được Hội đồng Quy hoạch Cấp cao thuộc Cơ quan Dân sự - một cơ quan của Bộ Quốc phòng Israel - phê duyệt, theo tờ The Times of Israel.

Đây là bước phê duyệt quan trọng cuối cùng để dự án khu định cư E1 được tiến hành trên thực địa.

Ông Smotrich đã gọi quyết định này “mang tính lịch sử” và là một đòn đáp trả đối với các quốc gia phương Tây đã công bố kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine trước đó.

“Mỗi khu định cư, mỗi khu dân cư, mỗi đơn vị nhà ở là một chiếc đinh đóng thêm vào cỗ quan tài của ý tưởng nguy hiểm này” - Bộ trưởng Smotrich tuyên bố.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cầm bản đồ dự án định cư E1 (màu xanh đậm) tại cuộc họp báo ở Ma’ale Adumim ngày 14-8. Ảnh: Yonatan Sindel/ Flash90

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận nào về thông báo liên quan dự án E1.

Phản ứng trước sự việc, tổ chức Peace Now của Israel - tổ chức ủng hộ giải pháp hai nhà nước - ngày 20-8 nhấn mạnh dự án ở E1 không có mục đích nào khác "ngoài việc phá hoại giải pháp chính trị" về một Nhà nước Palestine.

"Trong khi bạn bè chúng ta trên thế giới đều đồng thuận phấn đấu vì hòa bình và giải pháp hai nhà nước, thì một chính phủ đã đánh mất lòng tin của nhân dân từ lâu đang làm suy yếu lợi ích quốc gia, và tất cả chúng ta đều phải trả giá" - tổ chức này viết trên trang Facebook.

Bộ Ngoại giao Palestine cũng đã lên án quyết định của Israel với lý do dự án khu định cư E1 “phá vỡ sự thống nhất về địa lý và nhân khẩu, củng cố việc chia cắt Bờ Tây bị chiếm đóng thành những khu vực và vùng đất biệt lập, tách rời nhau, biến chúng thành những nhà tù thực sự”.

Ngoại trưởng Anh David Lammy cùng ngày viết trên mạng xã hội X rằng dự án E1 sẽ “chia đôi một Nhà nước Palestine, đánh dấu một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và làm suy yếu nghiêm trọng giải pháp hai nhà nước”.

Ông Lammy kêu gọi chính phủ Israel hủy bỏ quyết định này, theo hãng tin Reuters.

Liên Hợp Quốc cũng lên án động thái phía Israel.

“Chúng tôi lên án quyết định được đưa ra hôm nay về việc mở rộng khu định cư này, điều đó sẽ như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim của giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt mọi hoạt động định cư” - ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nói.

Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về quyết định của Israel. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Israel - ông Mike Huckabee hôm 18-8 nói trên một đài phát thanh của Israel rằng quyết định thuộc về Tel Aviv và Washington “sẽ không cố gắng đánh giá điều đó là tốt hay xấu”, theo tờ The New York Times.

Dự án xây dựng khu E1 ở phía tây khu định cư Ma’ale Adumim khi hoàn thành sẽ kết nối 2 khu định cư East Jerusalem và Ma’ale Adumim ở Bờ Tây.

Điều này sẽ chia cắt hoàn toàn Bờ Tây thành hai vùng phía bắc và phía nam, từ đó chặn đứng triển vọng thành lập Nhà nước Palestine.