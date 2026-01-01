Thế giới 2026: Cục diện cũ, biến số mới 01/01/2026 14:00

(PLO)- Các điểm nóng xung đột, chính sách đối ngoại của Mỹ, các vấn đề khí hậu, kinh tế được dự đoán là những chủ đề nổi bật, thu hút sự quan tâm của thế giới trong năm 2026.

Năm 2025, thế giới ghi nhận những diễn biến phức tạp và cả những thời điểm hạ nhiệt tại các điểm nóng như Trung Đông, Ukraine.

Cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn vẫn diễn biến phức tạp. Kinh tế toàn cầu 2025 tăng trưởng ở mức ổn định. Trong khi đó, vấn đề khí hậu được quan tâm hơn bao giờ hết, trong bối cảnh các thảm họa khí hậu được ghi nhận khắp các lục địa.

Bước sang năm 2026, các điểm nóng xung đột, tăng trưởng kinh tế, khí hậu được dự đoán vẫn là các chủ đề nóng, trong khi các vấn đề nổi bật như đối ngoại của Mỹ, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ rất được quan tâm, theo tạp chí The Economist.

Các điểm nóng xung đột

Theo tổ chức phi lợi nhuận Dữ liệu về Sự kiện và Địa điểm Xung đột vũ trang (ACLED), trong năm 2025, Israel đã thực hiện các cuộc tấn công ở Palestine, Lebanon, Syria, Yemen, Iran với mục đích thường được viện dẫn khi tấn công Hamas.

Phía bắc Dải Gaza vào tháng 2-2025. Ảnh: Omar al-Qattaa/AFP

Các chiến dịch quân sự của Israel trong 2 năm qua đã tạo ra một trạng thái cân bằng mong manh khi an ninh ngắn hạn đến trung hạn của nước này đã được cải thiện và ảnh hưởng khu vực của họ đã tăng lên. Tuy nhiên, hòa bình bền vững vẫn chưa đạt được.

Khi cuộc bầu cử Israel năm 2026 đến gần, chính phủ Israel có thể tăng cường chương trình nghị sự tập trung vào an ninh và có thể Trung Đông sẽ có thể tiếp tục là điểm nóng.

Trong khi đó, cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ tư. ACLED ghi nhận mức cao kỷ lục với hơn 26.500 sự kiện giao tranh ở Ukraine trong 11 tháng đầu năm 2025.

Trong năm 2026, ACLED dự đoán Ukraine sẽ phải đối mặt cả áp lực quân sự và ngoại giao. Bên cạnh những khó khăn trên chiến trường, thách thức ngoại giao quan trọng nhất của Ukraine là duy trì sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu, đặc biệt sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ quân sự, liên tục tạm dừng các đợt giao vũ khí và thông tin tình báo đã được thỏa thuận.

Quyết tâm của Mỹ về việc chấm dứt xung đột, ngay cả khi với những điều khoản bất lợi cho Ukraine, sẽ gây áp lực lên châu Âu.

Ngoài hai khu vực trên, các khu vực Pakistan, Myanmar, Syria, Sudan, Biển Đỏ, Bắc Phi cũng có thể có nhiều diễn biến khó lường trong năm tới.

Kinh tế vẫn sẽ tăng trưởng ổn định?

Sau một năm ghi nhận tăng trưởng ổn định, kinh tế toàn cầu trong năm 2026 dự kiến ghi nhận nhiều thay đổi khi các chính sách thuế quan mới thực sự phát huy hết tác động.

Trong đó, triển vọng kinh tế được dự đoán sẽ thấp hơn một chút so với năm 2025, nhiều ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất. Trong khi đó, tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 sẽ yếu hơn năm 2025 do hoạt động kinh tế toàn cầu chậm lại, chi phí thương mại cao hơn và sự bất ổn kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Quan hệ giữa Mỹ với các nước

Với Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ được công bố vào đầu tháng 12, Mỹ cho thấy nước này đặt mối quan hệ ở Tây Bán Cầu lên trên hết, trong khi hạ mức quan tâm đối với châu Âu. Điều này phần nào sẽ phản ánh cách Mỹ ngoại giao với thế giới, ít nhất trong 3 năm tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong đó, vì ông Trump tin rằng Mỹ “phải giữ vị thế áp đảo tại Tây Bán cầu như một điều kiện thiết yếu cho an ninh và thịnh vượng”, các trọng tâm của Nhà Trắng trong năm tới vẫn có thể là chính sách nhập cư, cuộc chiến chống “khủng bố ma tuý” và đảm bảo ảnh hưởng của Mỹ ở Tây Bán cầu.

Trong khi đó, trong quan hệ với Trung Quốc, Mỹ được dự đoán sẽ đưa quan hệ địa chính trị xuống vai trò thứ yếu, trong khi tập trung vào vấn đề kinh tế.

Năm 2026, Mỹ cũng được dự đoán theo đuổi cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, củng cố các quan hệ đối tác và đồng minh trong khu vực.

Đối với châu Âu, Mỹ có thể tiếp tục có những quan điểm cứng rắn, trong đó thẳng thắn chỉ trích các vấn đề mà chính quyền ông Trump quan tâm, trong đó có nhập cư. Những yếu tố này có thể khiến quan hệ hai bờ Đại Tây Dương rơi xuống mức thấp chưa từng có từ sau Thế chiến II.

Cuộc khủng hoảng khí hậu vẫn là tâm điểm

Tình hình biến đổi khí hậu được dự đoán sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiệt độ toàn cầu có thể ghi nhận mức kỷ lục mới nếu tình trạng đốt nhiên liệu hóa thạch và các hoạt động phát thải không được cải thiện.

Người dân Philippines đi bộ dọc theo những ngôi nhà bị hư hại sau cơn bão Kalmaegi vào tháng 11. Ảnh: Jam Sta Rosa/AFP

Tờ The Washington Post hôm 10-12 đưa tin một luồng khí ấm đang xuất hiện ở Thái Bình Dương, có thể báo hiệu sự khởi đầu của một sự thay đổi toàn cầu về nhiệt độ đại dương và các hình thái thời tiết.

Sự thay đổi này khiến các nhà khoa học lo ngại rằng hành tinh có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trong những năm tới, vì nó làm tăng khả năng xảy ra hiện tượng El Niño và có thể gây ấm lên toàn cầu vào năm 2026.

Quan trọng hơn, nhiều khu vực có thể ghi sự bắt đầu của sự chuyển đổi từ La Niña sang El Niño và gây nên những thay đổi đột ngột về mô hình thời tiết. Các đảo nhiệt đới Thái Bình Dương trong năm 2026 có thể chứng kiến những thay đổi về lượng mưa và nhiệt độ, gây ra các cơn bão nhiệt đới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các nỗ lực sử dụng năng lượng tái tạo, xe điện, bảo tồn tự nhiên vẫn sẽ được thúc đẩy tại nhiều khu vực.