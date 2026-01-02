Ông Trump lên tiếng về tuổi tác và sức khỏe 02/01/2026 06:24

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về tình trạng sức khỏe của ông, khi có lo ngại về thông tin ông chụp cộng hưởng từ (MRI) - thủ thuật thường được sử dụng để chẩn đoán và theo dõi các tình trạng nghiêm trọng như ung thư, bệnh tim và những rối loạn khác.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Wall Street Journal (WSJ), đăng hôm 1-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông.

Trong bài phỏng vấn, các phóng viên của WSJ đã trực diện đặt câu hỏi với Tổng thống Trump về tuổi tác, thể trạng và những phát biểu liên quan các biện pháp điều trị sức khỏe gần đây của ông.

“Lại nói về sức khỏe nữa, lần thứ 25 rồi” - ông Trump nói với các phóng viên ngay khi cuộc trao đổi bắt đầu.

Hiện nay, ông Trump 79 tuổi. Nếu kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ 82 tuổi. Điều đó sẽ khiến ông trở thành tổng thống đương nhiệm cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, vượt qua kỷ lục do người tiền nhiệm Joe Biden thiết lập.

Giống như ông Biden, ông Trump cũng không tránh khỏi những nghi vấn về sức khỏe.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1-2025, ông Trump đã nhiều lần bị ghi lại cảnh dường như gật gù trong các lần xuất hiện công khai, và những hình ảnh chụp cận bàn tay ông cho thấy các mảng trang điểm dày.

Bản thân ông Trump cũng từng làm dấy lên lo ngại vào tháng 10-2025 khi ông nói với báo giới rằng mình đã trải qua một ca chụp cộng hưởng từ (MRI) - một thủ thuật thường được sử dụng để chẩn đoán và theo dõi các tình trạng nghiêm trọng như ung thư, bệnh tim và những rối loạn khác ảnh hưởng mô mềm.

“Không có gì bất ổn” - ông Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ cũng đính chính rằng ông không hề chụp cộng hưởng từ (MRI) mà chỉ chụp cắt lớp vi tính (CT) - một phương pháp cho ít chi tiết hơn và thực hiện nhanh hơn. Trước đó, một trong các bác sĩ của ông cũng đã xác nhận thủ thuật này là chụp CT chứ không phải MRI.

Về sự nhầm lẫn này, ông Trump nói với WSJ rằng ông hối tiếc vì đã làm xét nghiệm, bởi chính việc đó đã tạo thêm cớ cho những người chỉ trích và làm dấy lên các đồn đoán từ truyền thông.

“Nghĩ lại thì tôi không nên làm, vì như vậy chẳng khác nào đưa thêm lý do cho họ. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi không làm, bởi chỉ riêng việc tôi chụp đã khiến người ta nói: ‘Ồ, có chuyện gì không ổn sao?’ Tất nhiên là không, chẳng có gì cả” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Ông Trump phủ nhận hoàn toàn việc mắc bất kỳ bệnh tật nào. “Sức khỏe của tôi hoàn hảo” - ông nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ông đã ngủ gật trong các cuộc họp công khai.

“Đôi khi họ chụp tôi đúng lúc đang chớp mắt, và họ bắt được khoảnh khắc đó” - ông Trump nói về những cáo buộc ngủ gật.

Dù vậy, ông Trump thừa nhận với tờ báo rằng đã yêu cầu nhân viên Nhà Trắng tinh giản lịch làm việc để tập trung vào những cuộc họp quan trọng hơn, song nhấn mạnh quyết định này không liên quan gì đến sự tỉnh táo hay thể lực của ông.

“Tôi vốn không phải người ngủ nhiều” - ông Trump nói thêm.