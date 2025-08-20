Ông Netanyahu chỉ trích ông Macron châm ngòi làn sóng bài Do Thái 20/08/2025 06:55

(PLO)- Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái khi thúc đẩy việc công nhận Nhà nước Palestine.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái khi thúc đẩy việc công nhận Nhà nước Palestine, hãng AFP dẫn một bức thư của ông Netanyahu gửi ông Macron, công bố ngày 19-8.

Trong thư, ông Netanyahu cho rằng chủ nghĩa bài Do Thái đã bùng phát tại Pháp kể từ khi ông Macron đưa ra tuyên bố về Nhà nước Palestine hồi tháng trước, và cảnh báo động thái của Paris gây nguy hiểm cho cộng đồng người Do Thái ở Pháp.

Ông Macron khi đó cho biết Pháp sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, động thái khiến Israel phản ứng gay gắt.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp vào tháng 10-2024. Ảnh: AFP

Trong bức thư gửi Tổng thống Macron, Thủ tướng Netanyahu nói rằng quyết định của Pháp đã “đổ thêm dầu vào ngọn lửa bài Do Thái này”.

“Đây không phải là ngoại giao, mà là nhượng bộ. Nó là phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố của Hamas, khiến Hamas cứng rắn hơn trong việc từ chối thả con tin, tiếp thêm sức mạnh cho những kẻ đe dọa người Do Thái ở Pháp và khuyến khích lòng căm ghét người Do Thái đang hoành hành trên đường phố của các ông” - thủ tướng Israel viết.

Ông Netanyahu kêu gọi ông Macron đối diện trực tiếp với chủ nghĩa bài Do Thái và thúc giục tổng thống Pháp “thay sự yếu mềm bằng hành động, thay sự nhượng bộ bằng quyết tâm, và phải làm điều đó trước một thời điểm rõ ràng: Năm mới của người Do Thái, ngày 23-9”.

Đáp lại, Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp - ông Benjamin Haddad cho biết Paris “không cần ai dạy dỗ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái”.

Ông Haddad nói thêm rằng vấn đề bài Do Thái “đang đầu độc xã hội châu Âu của chúng ta” và vấn đề này không được phép “bị lợi dụng”.

Theo thống kê của AFP, Pháp nằm trong số 145 trên tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hiện đã công nhận hoặc có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine.