Đài BBC tuyên bố theo vụ kiện của ông Trump 17/12/2025 10:04

(PLO)- Đài BBC tuyên bố sẽ theo đuổi vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện hãng truyền thông này tội phỉ báng và thương mại không công bằng, song từ chối bình luận chi tiết.

Đài BBC (Anh) hôm 16-12 tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, cáo buộc hãng truyền thông này chỉnh sửa bài phát biểu của ông liên quan vụ bạo loạn Điện Capitol năm 2021.

“Như chúng tôi đã nói rõ trước đây, chúng tôi sẽ theo đuổi vụ kiện này. Chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm về thủ tục pháp lý đang diễn ra” – đại diện BBC tuyên bố.

Đài ﻿BBC﻿ tuyên bố sẽ theo vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng với cáo buộc phỉ báng và thương mại gian dối, không công bằng. Ảnh: CNBC

Đội ngũ luật sư của ông Trump hôm 15-12 đã nộp đơn kiện tại bang Florida (Mỹ), cáo buộc đài BBC phỉ báng ông bằng cách “cố ý, ác ý và lừa dối khi chỉnh sửa bài phát biểu của ông” và có hành vi thương mại gian dối và không công bằng, vi phạm pháp luật tiểu bang.

Với mỗi cáo buộc, phía nguyên đơn đòi phía bị đơn bồi thường 5 tỉ USD, khiến tổng số tiền bồi thường lên tới 10 tỉ USD.

BBC đã ghép đoạn ông Trump kêu gọi người ủng hộ tuần hành đến Điện Capitol với đoạn ông hô hào “chiến đấu hết mình”, trong khi cố tình bỏ qua phần ông kêu gọi biểu tình trong hòa bình.

Đại diện hãng truyền thông này hôm 16-12 nhắc lại rằng đài này đã công khai xin lỗi ông Trump hồi tháng 11, đồng thời một lần nữa bảo vệ lập trường rằng những vấn đề như vậy không đủ cơ sở để cấu thành tội phỉ báng.

Đài này thừa nhận việc biên tập đã tạo “ấn tượng sai lầm” rằng chính ông Trump “trực tiếp kêu gọi hành động bạo lực”. Tuy nhiên, Chủ tịch BBC Samir Shah hôm 17-11 nói rằng đài này sẽ kiên quyết đấu tranh tới cùng nếu ông Trump đệ đơn kiện.

Đội ngũ của Tổng thống Trump chưa bình luận sau tuyên bố của phía bị đơn.

Liên quan vụ kiện này, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 16-12 gay gắt chỉ trích BBC, mô tả đài này là “100% tin giả”.