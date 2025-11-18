Chủ tịch BBC tuyên bố ‘đấu tới cùng' vụ kiện của ông Trump 18/11/2025 05:36

Ngày 17-1, Chủ tịch đài BBC - ông Samir Shah nói rằng BBC sẽ kiên quyết đấu tranh với bất kỳ vụ kiện nào do Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình. BBC cho rằng không có cơ sở cho một vụ kiện về cáo buộc phỉ báng liên quan việc đài chỉnh sửa một bài phát biểu của ông Trump, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Trump ngày 14-11 nói rằng ông có khả năng sẽ kiện BBC trong tuần này, đòi bồi thường tối đa 5 tỉ USD, sau khi đài này ghép các đoạn khác nhau từ bài phát biểu của ông vào ngày 6-1-2021. Cách chỉnh sửa này tạo cảm giác ông đã kêu gọi bạo lực.

BBC trước đó cho biết đã gửi thư xin lỗi ông Trump về phần chỉnh sửa, nhưng khẳng định mạnh mẽ rằng không có cơ sở cho một vụ kiện phỉ báng.

Logo của đài truyền hình BBC bên ngoài trụ sở của đài ở thủ đô London (Anh). Ảnh: Andy Rain/EPA

Hôm 17-11, ông Shah viết trong email gửi tới nhân viên BBC rằng đang có nhiều đồn đoán xoay quanh việc đài có thể bị kiện, trong đó có cả những lo ngại về chi phí hay khả năng phải hòa giải.

“Giữa những vấn đề này, chúng ta luôn nhận thức rõ về đặc quyền từ nguồn tài trợ của mình và trách nhiệm bảo vệ người đóng phí truyền hình, tức người dân Anh” - ông Shah viết.

“Tôi muốn nói rất rõ – lập trường của chúng ta không thay đổi. Không có cơ sở cho một vụ kiện phỉ báng và chúng ta quyết tâm đấu đến cùng” - Chủ tịch BBC lưu ý.

Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11-2024, BBC đã phát sóng bộ phim tài liệu “Trump: A Second Chance?” (Trump: Cơ hội thứ hai?). Phim chiếu cảnh ông Trump nói với người ủng hộ rằng “chúng ta sẽ đi xuống tòa nhà quốc hội” và “chiến đấu hết mình”.

Ông Trump trên thực tế đã kêu gọi người ủng hộ “cổ vũ các nghị sĩ can đảm của chúng ta”.

Phần chỉnh sửa bị lộ sau khi tờ Daily Telegraph đăng một báo cáo nội bộ bị rò rỉ của BBC.

Theo một lá thư mà Reuters xem được, các luật sư của ông Trump nói rằng phần chỉnh sửa đã gây “tổn hại danh tiếng và tài chính nghiêm trọng” cho ông. Đội ngũ pháp lý của tổng thống Mỹ cho biết sẽ kiện tại Florida do thời hạn để nộp đơn kiện phỉ báng tại Anh đã hết.

BBC nhiều khả năng sẽ lập luận rằng chương trình này không được phát sóng và cũng không xuất hiện trên dịch vụ xem lại trực tuyến của BBC tại Mỹ, nên cử tri tại Florida không thể xem được.

BBC cũng được dự đoán sẽ bác bỏ cáo buộc thiệt hại danh tiếng, với lập luận rằng ông Trump sau đó vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, và rằng phần chỉnh sửa không được thực hiện với ác ý.