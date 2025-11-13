Thủ tướng Anh: BBC cần ‘chấn chỉnh nội bộ’ sau rắc rối pháp lý với ông Trump 13/11/2025 05:37

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo BBC cần “chấn chỉnh nội bộ” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ kiện đài truyền hình này vì đã chỉnh sửa phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngày 12-11, Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo BBC cần “chấn chỉnh nội bộ” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ kiện đài truyền hình này, theo hãng tin AFP.

Phát biểu trước quốc hội Anh, ông Starmer cho biết dù ông ủng hộ “một BBC mạnh mẽ và độc lập”, nhưng ông cũng cho rằng đài này cần “duy trì các tiêu chuẩn cao nhất để chịu trách nhiệm và nhanh chóng sửa sai”.

“Khi có sai sót xảy ra, họ cần phải chấn chỉnh nội bộ” - ông nói khi đáp lại câu hỏi rằng ông nên kêu gọi ông Trump từ bỏ ý định kiện tụng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: PA

Theo một bức thư mà AFP thu thập được, các luật sư của ông Trump hôm 10-11 đã dọa khởi kiện BBC đòi bồi thường 1 tỉ USD vì chỉnh sửa phát ngôn của ông. BBC sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì một bộ phim tài liệu của đài đã tạo ra ấn tượng rằng ông Trump từng kêu gọi “hành động bạo lực” trước vụ tấn công Điện Capitol năm 2021.

Trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 10-11, khi được hỏi liệu ông có định kiện BBC hay không, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ là tôi phải làm vậy, tại sao không chứ?”.

“Tôi cho rằng mình có nghĩa vụ phải làm điều đó, vì không thể để họ hành xử như vậy” - tổng thống Mỹ nói, song không xác nhận liệu đã chính thức bắt đầu thủ tục khởi kiện tội phỉ báng hay chưa.

“Họ đã lừa dối người xem và họ đã thừa nhận điều đó” - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng Anh “được cho là một trong những đồng minh thân thiết của chúng ta” và “chính phủ nước đó cũng nắm một phần” trong BBC - ám chỉ việc đài này được tài trợ công.

Theo AFP, chính phủ Công đảng của Thủ tướng Starmer đang phải cân bằng mong manh, vừa ủng hộ tính độc lập của BBC, vừa tránh để bị xem là đứng về phía BBC chống lại ông Trump.

Tổng giám đốc BBC và lãnh đạo cao nhất của bộ phận tin tức đã từ chức hôm 9-11 vì vụ việc.

BBC cho biết sẽ “xem xét” bức thư từ nhóm pháp lý của ông Trump. Chủ tịch BBC, ông Samir Shah, hôm 10-11 đã công khai xin lỗi vì “sai lầm trong phán đoán” khi chỉnh sửa nội dung.

Theo khảo sát của trang YouGov công bố hôm 12-11, 57% người dân Anh cho rằng BBC nên trực tiếp xin lỗi tổng thống Mỹ, trong khi 25% phản đối việc đó.