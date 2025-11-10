Nhà Trắng lên tiếng việc ông Trump muốn có sân vận động mang tên mình 10/11/2025 10:17

(PLO)- Nhà Trắng nói rằng sẽ thật "tuyệt vời" nếu tên của đương kim Tổng thống Trump sẽ được đặt cho tên sân vận động sắp được xây dựng trên khu đất từng là sân Tưởng niệm Robert F. Kennedy.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 9-11 cho rằng sẽ rất “tuyệt vời” nếu đội bóng bầu dụng “Washington Commanders” đặt tên sân vận động (SVĐ) sắp xây dựng của đội theo tên Tổng thống Donald Trump, theo đài CNN.

Trước đó, tờ ESPN hôm 8-11 đưa tin rằng đã có những cuộc đàm phán bí mật giữa Nhà Trắng và chủ sở hữu đội Washington Commanders, trong đó ông Trump bày tỏ sự quan tâm đến việc đặt tên SVĐ mà đội này dự kiến xây dựng theo tên mình.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin của ESPN, bà Leavitt phản hồi rằng: “Đó chắc chắn là một cái tên đẹp, vì chính Tổng thống Trump là người đã biến việc xây dựng lại SVĐ mới thành hiện thực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) giao lưu cùng các bình luận viên của trận bóng bầu dục giữa Washington Commanders và Detroit Lions trên sân vận động Northwest hôm 9-11. Ảnh: FOX NFL

Cùng ngày 9-11 (giờ địa phương), Tổng thống Trump cùng một số phụ tá và đồng minh đã dự khán trận đấu giữa Washington Commanders trước đối thủ Detroit Lions.

Chia sẻ trước báo giới, ông Trump nói: “Họ sẽ xây dựng một SVĐ tuyệt đẹp. Đó là những gì tôi đang tham gia, chúng tôi đang nhận được tất cả các phê duyệt và mọi thứ khác”.

Ông Trump khen ngợi ông Josh Harris – nhà đồng sáng lập công ty Apollo Global Management, chủ sở hữu Washington Commanders – là “ông chủ tuyệt vời” và lạc quan nói: “Các bạn sẽ thấy những điều rất tốt đẹp”.

Đội bóng Washington Commanders và văn phòng của ông Harris chưa có bình luận về vấn đề này.

Hiện nay, sân nhà của Washington Commanders là SVĐ Northwest ở TP Landover (bang Maryland). Trước đó, đội từng đóng quân ở thủ đô Washington, tại SVĐ Tưởng niệm Robert F. Kennedy từ năm 1961 tới năm 1996.

SVĐ này đã đóng cửa từ năm 2019 và đang trong quá trình bị tháo dỡ. Tháng 12-2024, Hạ viện Mỹ đã thông qua luật chuyển giao khu đất từng là sân Tưởng niệm Robert F. Kennedy cho chính quyền thủ đô Washington DC, mở đường xây dựng một SVĐ mới trên khu đất này.

Tháng 4-2025, Thị trưởng thủ đô Washington DC - ông Muriel Bowser đã công bố thoả thuận đưa đội Washington Commanders trở về địa điểm từng là SVĐ Tưởng niệm Robert F. Kennedy. Cơ quan lập pháp thủ đô đã phê duyệt thoả thuận này hồi tháng 9. Dự án dự kiến tiêu tốn 3,7 tỉ USD (hơn 97.000 tỉ đồng).

Nhà đầu tư Josh Harris – nhà đồng sáng lập công ty Apollo Global Management chủ sở hữu Washington Commanders – cho biết đội đang nhắm tới ngày khánh thành SVĐ mới tại vị trí cũ của sân Tưởng niệm Robert F. Kennedy vào năm 2030.

Việc Tổng thống Trump tới xem trận đấu của Washington Commanders và Detroit Lions hôm 9-11 đánh dấu lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ một tổng thống Mỹ đương nhiệm tới xem một trận đấu thuộc giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NFL.