Ông Trump phân tích yếu tố giúp đảng Dân chủ thắng lớn ngày bầu cử thứ Ba 06/11/2025 11:21

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc chính phủ đóng cửa kéo dài là yếu tố khiến đảng Dân chủ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba.

Ngày 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc chính phủ đóng cửa kéo dài là yếu tố giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng vang dội trong các cuộc bầu cử ngày thứ Ba, theo tờ The New York Times.

Ông Trump khẳng định cử tri không bác bỏ cá nhân ông, mà họ bất mãn với tình trạng chính phủ đóng cửa.

Liên quan ý này của ông Trump, đài NBC News dẫn lời Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin (Cộng hòa, bang Oklahoma) rằng các lãnh đạo Dân chủ đã cố tình trì hoãn dàn xếp mở cửa chính phủ để tạo thuận lợi bầu cử.

Cụ thể, ông Mullin cho biết một số nghị sĩ Dân chủ đã ngầm bày tỏ từ tuần trước rằng họ sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ dự luật chi tiêu ngắn hạn của đảng Cộng hòa, nhằm mở cửa lại chính phủ đến ngày 21-11. Tuy nhiên, Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã chỉ thị các thượng nghị sĩ Dân chủ chờ đến sau cuộc bầu cử ngày thứ Ba, để tránh làm giảm tỉ lệ cử tri cấp tiến đi bầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 5-11. Ảnh: Haiyun Jiang/The New York Times

Trong bữa sáng cùng các Thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Trump dẫn lời một số “nhà thăm dò” không nêu tên, gọi việc chính phủ đóng cửa là “yếu tố lớn, gây bất lợi cho đảng Cộng hòa”.

“Tôi không nghĩ điều đó tốt cho đảng Cộng hòa. Cũng không chắc nó tốt cho ai cả. Nhưng tối qua quả là thú vị, và chúng ta đã học được nhiều điều” - ông Trump nói.

Những phát ngôn này đánh dấu sự đảo ngược rõ rệt trong lập trường của ông Trump khi trước đó ông cho rằng việc đóng cửa chính phủ chỉ gây hại cho phe Dân chủ.

Trong cùng ngày 5-11, ông Trump than phiền rằng đảng Dân chủ gần như không phải hứng chịu phản ứng tiêu cực nào, dù đảng này đang rơi vào thế bế tắc với đảng Cộng hòa về việc gia hạn trợ cấp y tế.

“Tôi không nghĩ họ đang bị đổ lỗi đúng mức như họ đáng ra phải chịu” - tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump nói với các thượng nghị sĩ rằng tên ông không nằm trên lá phiếu, ngụ ý rằng cử tri Cộng hòa thường đi bầu đông hơn khi có ông trong cuộc đua, còn với các ứng viên khác của đảng thì không hẳn vậy.

Ông cho biết mình thấy “vinh dự” khi việc ông không tham gia lại được xem là “yếu tố ảnh hưởng lớn nhất”.

Ông Trump tăng cường gây sức ép buộc các nhà lập pháp phải hành động để chấm dứt tình trạng đóng cửa và ngăn chặn mọi nỗ lực trong tương lai của đảng Dân chủ nhằm cản trở chương trình nghị sự của ông.

Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi các thượng nghị sĩ chấm dứt cơ chế Câu giờ (Filibuster, quyền cho phép một hay một nhóm thượng nghị sĩ có quyền nói liên tục bao lâu cũng được nhằm để trì hoãn thông qua một dự luật).

“Đã đến lúc đảng Cộng hòa phải làm điều họ cần làm, đó là chấm dứt filibuster. Đó là cách duy nhất có thể làm được. Nếu không chấm dứt filibuster, các anh sẽ gặp rắc rối. Chúng ta sẽ không thể thông qua bất kỳ đạo luật nào” - ông Trump nhấn mạnh.

Tại Điện Capitol, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với báo giới rằng thất bại của đảng Cộng hòa hôm 4-11 không nên bị xem là sự bác bỏ toàn diện đối với đảng.

“Tôi không nghĩ thất bại tối qua phản ánh điều gì về đảng Cộng hòa cả. Tôi nghĩ người dân đang bức xúc và tức giận cũng như chúng tôi, như tôi, và như tổng thống” - ông Johnson nói.

“Chúng tôi đang hướng tới một kỳ bầu cử tuyệt vời với thành tích của mình” - Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói thêm.