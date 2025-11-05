Bầu cử ngày thứ Ba ở Mỹ: Đảng Dân chủ có chiến thắng ấn tượng đầu tiên 05/11/2025 09:14

(PLO)- Đảng Dân chủ vừa có chiến thắng lớn đầu tiên khi ứng viên Abigail Spanberger của đảng này đã dễ dàng đánh bại đối thủ bên đảng Cộng hoà, trở thành tân thống đốc bang Virginia (Mỹ).

Ngày 4-11, các hãng truyền thông Mỹ đưa tin cựu hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Abigail Spanberger đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia, trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang sau khi dễ dàng đánh bại Phó Thống đốc Cộng hòa Winsome Earle-Sears.

Chiến thắng của bà Spanberger, 46 tuổi, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), được xem là kết quả mở màn trong loạt cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sớm.

Theo hãng tin Reuters, kết quả này phản ánh tâm lý cử tri Mỹ sau 9 tháng đầy biến động trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Cựu hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Abigail Spanberger đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia ngày 4-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Tại bang New Jersey, các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa với cuộc đua quyết liệt giữa Dân biểu Dân chủ Mikie Sherrill và ứng viên Cộng hòa Jack Ciattarelli.

Cuộc đua tại New Jersey được xem là căng thẳng nhất, phá kỷ lục chi tiêu vận động khi hai đảng lớn rót hàng triệu USD cho quảng cáo.

Trong sáng 4-11, giới chức bang New Jersey cho biết một loạt email dọa đánh bom giả đã khiến các điểm bỏ phiếu tại bảy hạt phải tạm thời đóng cửa.

. Trong khi đó, ở New York, cuộc bầu cử thị trưởng thu hút sự chú ý khi ứng viên Dân chủ Zohran Mamdani, 34 tuổi, một người theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, đối đầu cựu Thống đốc Andrew Cuomo, 67 tuổi, tranh cử với tư cách độc lập.

. Tại California, cử tri bỏ phiếu xem có nên cho cơ quan lập pháp do đảng Dân chủ kiểm soát quyền vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội hay không, động thái có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại Hạ viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới.

Đảng Dân chủ theo dõi sát sao kết quả bầu cử trong bối cảnh không còn nắm quyền tại Washington và vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó ông Trump cũng như định hình lại chiến lược chính trị.

Một số cử tri được phỏng vấn tại các điểm bỏ phiếu nói họ quan tâm đến chính sách trục xuất người nhập cư trái phép và thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu nước ngoài - 2 vấn đề đang được Tòa án Tối cao Mỹ xem xét trong tuần này.

Với đảng Dân chủ, các ứng viên lần này mang đến cơ hội để thử nghiệm những chiến lược tranh cử khác nhau.

Tại Virginia và New Jersey, bà Spanberger và ông Sherrill - 2 đảng viên Dân chủ ôn hòa có nền tảng an ninh quốc gia - đều đưa ông Trump vào trung tâm chiến dịch tranh cử, tìm cách khai thác sự bất bình của cử tri trước chương trình nghị sự cứng rắn của người đứng đầu Nhà Trắng.

Về phía đảng Cộng hòa, các cuộc bầu cử lần này là phép thử xem liệu lực lượng cử tri từng giúp ông Trump chiến thắng năm 2024 có còn nhiệt tình với đảng này khi ông không có tên trên lá phiếu hay không.

Tuy nhiên, hai ứng viên Cộng hòa Jack Ciattarelli và Winsome Earle-Sears - đều tranh cử ở bang thiên về Dân chủ - phải đối mặt thế khó: chỉ trích ông Trump có thể mất phiếu từ người ủng hộ ông, còn ủng hộ quá sát lại khiến họ xa rời cử tri ôn hòa và độc lập.