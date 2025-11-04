Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời, thọ 84 tuổi 04/11/2025 19:27

(PLO)- Ông Dick Cheney - người được mệnh danh là vị phó tổng thống quyền lực nhất nước Mỹ thời hiện đại và là công trình sư trong cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq - đã qua đời ở tuổi 84.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, người được mệnh danh là vị phó tổng thống quyền lực nhất nước Mỹ thời hiện đại, đã qua đời ở tuổi 84, đài CNN ngày 4-11 dẫn thông cáo của gia đình ông.

Gia đình cho biết ông qua đời vào ngày 3-11 do biến chứng viêm phổi cùng các bệnh tim mạch và mạch máu.

“Người vợ yêu dấu của ông suốt 61 năm, bà Lynne, cùng hai con gái Liz và Mary, và các thành viên khác trong gia đình đều ở bên ông khi ông ra đi” - thông cáo cho biết.

“Dick Cheney là một người đàn ông vĩ đại, người đã dạy con cháu mình biết yêu đất nước, sống cuộc đời đầy dũng khí, danh dự, yêu thương, nhân hậu” - gia đình chia sẻ thêm.

Trong thông cáo, các thành viên trong gia đình bày tỏ lòng biết ơn vì những gì ông Cheney đã làm cho nước Mỹ.

“Và chúng tôi thật may mắn khi được yêu thương và được sống trong tình yêu của người đàn ông cao quý ấy” - theo thông cáo.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney. Ảnh: FOX NEWS

Là một nghị sĩ Cộng hòa từng đại diện cho bang Wyoming và là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, ông Cheney vốn đã là một nhân vật tầm cỡ tại Washington trước khi Thống đốc bang Texas khi đó là ông George W. Bush chọn ông làm ứng cử viên liên danh trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000.

Trong thời gian làm phó tổng thống từ năm 2001 đến 2009, ông Cheney kiên quyết thúc đẩy việc mở rộng quyền lực của nhánh hành pháp, vì ông cho rằng quyền lực này đã bị suy giảm kể từ sau vụ bê bối Watergate khiến người từng là cấp trên của ông, Tổng thống Richard Nixon, phải từ chức.

Ông cũng mở rộng tầm ảnh hưởng của Văn phòng Phó Tổng thống bằng cách xây dựng một đội ngũ an ninh quốc gia.

Cựu Phó Tổng thống Cheney là người ủng hộ mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq năm 2003. Ông Cheney khi đó đã cảnh báo về “mối nguy hiểm” từ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Mỹ cáo buộc Iraq sở hữu.

Con gái ông, bà Liz Cheney, cũng trở thành một nghị sĩ Cộng hòa có ảnh hưởng, từng phục vụ tại Hạ viện nhưng mất ghế sau khi phản đối Tổng thống Donald Trump và bỏ phiếu luận tội ông Trump liên quan vụ tấn công ở Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Ông Cheney, đồng quan điểm với con gái, tuyên bố rằng ông bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024.