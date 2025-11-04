Hơn 1 tháng chính phủ Mỹ đóng cửa: Đã có tín hiệu về 'lối thoát' 04/11/2025 09:52

Ngày 3-11 đã có những động thái tích cực từ các nhà lập pháp hàng đầu của cả đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ tại Thượng viện, mở ra tia hy vọng về một “lối thoát” cho tình trạng bế tắc làm chính phủ Mỹ đóng cửa trong hơn một tháng qua, theo hãng tin Reuters.

Chia sẻ với báo giới tại Điện Capitol sau phiên họp hôm 3-11, lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện – Thượng Nghị sĩ John Thune cho biết ông “lạc quan” về triển vọng chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa khiến nhân viên các cơ quan liên bang làm việc mà chưa được trả lương.

“Dựa trên trực giác của tôi về cách thức hoạt động của những điều này [liên quan việc thương lượng giữa hai đảng Cộng hoà và Dân chủ], tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần tới một lối thoát ở đây” - ông Thune nói, song ông lưu ý rằng cần thời gian để hai đảng tìm được tiếng nói chung và “đừng thúc ép”.

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện – Thượng Nghị sĩ John Thune tại phiên họp ngày 3-11 tại Điện Capitol. Ảnh: CBS NEWS/SENATE TV

Thượng Nghị sĩ Dick Durbin – nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ – cho biết ông “cũng cảm nhận như vậy” về triển vọng chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.

Tuy nhiên, ông Durbin bổ sung ngay rằng hai đảng “vẫn bị mắc kẹt với tiền đề về những gì [cả hai] sẽ làm đối với chi phí chăm sóc sức khoẻ”, ám chỉ ưu tiên hàng đầu của đảng Dân chủ đòi hỏi đảng Cộng hoà phải chấp nhận điều kiện liên quan Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA hay còn gọi là Obamacare).

Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách Thượng viện Mỹ - Thượng Nghị sĩ Susan Collins (đảng Cộng hoà) cũng nói rằng đã có tiến triển khi đảng Dân chủ đưa ra những ngôn từ cụ thể hướng tới phá vỡ thế bế tắc và cả hai đảng đã làm việc cật lực suốt cuối tuần qua.

Bà Collins cho rằng “tuần này, mọi thứ có vẻ tốt hơn”, song vẫn thận trọng cảnh báo rằng vẫn chưa có thoả thuận nào được thống nhất và “mọi thứ có thể lại sụp đổ”.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1-10 do đảng Dân chủ từ chối thông qua dự luật ngân sách tạm thời. Ngày 4-11 đánh dấu ngày thứ 36 chính phủ Mỹ đóng cửa, vượt qua “kỷ lục” cũ là đợt đóng cửa suốt 35 ngày vào cuối năm 2018, đầu năm 2019.

Bất đồng lớn nhất giữa hai đảng là việc đảng Cộng hoà từ chối điều kiện của đảng Dân chủ nhằm gia hạn chính sách trợ cấp y tế theo ACA.

Trang tin Axios cùng ngày 3-11 đưa tin một nhóm gồm 4 nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ, gồm 3 thuộc đảng Cộng hoà và 1 thuộc đảng Dân chủ, đã đề xuất một kế hoạch chung về gia hạn trợ cấp theo ACA thêm 2 năm nhưng phải đặt ra điều kiện về thu nhập của người được hưởng trợ cấp.

Nhóm các nghị sĩ tin rằng đây là “con đường công bằng, hợp lý” mở ra lối thoát cho tình trạng bế tắc hiện nay và đang nỗ lực thuyết phục các nhà lập pháp thuộc cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đồng ý với kế hoạch này.

Ông Thune cho biết trong ngày 4-11 Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức lần bỏ phiếu thứ 14 đối với dự luật ngân sách tạm thời đã được Hạ viện thông qua, điều sẽ quyết định liệu tình trạng đóng cửa chính phủ có tiếp tục kéo dài hay không.