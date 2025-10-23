Đức phát sinh khoản chi tiêu 'khủng' vì chính phủ Mỹ đóng cửa 23/10/2025 07:47

(PLO)- Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang tuần thứ 4, đe doạ 11.000 nhân viên bản địa trong các căn cứ quân sự của Washington tại Đức không được trả lương đúng hạn.

Bộ Tài chính Đức cho biết Berlin có kế hoạch trả lương cho khoảng 11.000 nhân sự bản địa làm việc tại các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Đức để đảm bảo những người này vẫn có lương đúng hạn khi chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn tiếp tục kéo dài, đài AFP đưa tin.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức hôm 22-10 cho biết chính quyền Berlin “sẽ khởi xướng một khoản chi tiêu không theo kế hoạch để đảm bảo trả lương tháng 10 đúng hạn”.

Các nhân viên người Đức làm việc trong các lĩnh vực hậu cần, dịch vụ ăn uống, y tế, an ninh và chữa cháy trong các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Đức vốn được trả lương theo thoả thuận chung áp dụng cho các lực lượng nước ngoài đồn trú ở Đức.

Căn cứ không quân Ramstein - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Đức và trên cả châu Âu. Ảnh: ZUMA PRESS

Quan chức đại diện Bộ Tài chính Đức giải thích rằng tới khi quyết định này được đưa ra, Berlin vẫn chưa rõ liệu Washington có trả lương cho khoảng 11.000 nhân sự người bản địa tại gần 50 căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Đức trong tháng 10 này hay không.

Do đó, chính phủ liên bang Đức và chính quyền bang Rhineland-Palatinate – nơi có nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ – đã đạt được thoả thuận để đảm bảo việc trả lương tháng 10 cho khoảng 11.000 nhân sự người bản địa trên vẫn được thực hiện, tránh mọi vấn đề pháp lý có thể pháp sinh tại Đức.

Quan chức này cho biết tổng số tiền dùng cho khoản chi này là hơn 10 triệu euro (11,6 triệu USD) nhưng đây sẽ giống một khoản tạm ứng vì tiền sẽ được hoàn trả cho Đức sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.

Quan chức cho biết Bộ Nội vụ Đức “vẫn đang liên tục đối thoại với lực lượng vũ trang Mỹ” liên quan vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Berlin lập khoản chi ngoài kế hoạch này cho thấy “dấu hiệu đoàn kết với lực lượng vũ trang Mỹ đang đóng quân tại Đức và các nhân viên dân sự của họ”.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Đức được đưa ra chỉ một ngày sau khi công đoàn Verdi – công đoàn lớn thứ hai ở Đức – hôm 21-10 bày tỏ lo ngại việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thể đe doạ việc thanh toán lương đúng hạn cho các nhân viên người Đức tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Công đoàn Verdi cảnh báo rằng việc 11.000 nhân viên này mất lương tháng 10, nếu xảy ra, sẽ là vụ việc vi phạm luật pháp Đức và kêu gọi chính quyền Berlin có giải pháp ngăn chặn kịch bản này.

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ ngày 1-10. Dự luật ngân sách tạm thời do đảng Cộng hoà đề xuất đã được đưa ra bỏ phiếu lần thứ 11 hôm 20-10 nhưng tiếp tục thất bại tại Thượng viện.

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang tuần thứ 4, đánh dấu giai đoạn chính phủ đóng cửa dài thứ 2 trong lịch sử Mỹ. Giới quan sát lo ngại nguy cơ tái diễn kỷ lục đáng lo ngại giống đợt đóng cửa hơn 1 tháng từng xảy ra vào cuối năm 2018 đầu năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đề xuất gặp Tổng thống Trump để thảo luận về vấn đề ngân sách. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố chỉ gặp các lãnh đạo đảng Dân chủ khi chính phủ mở cửa trở lại.