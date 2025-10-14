Chủ tịch Hạ viện Mỹ lên tiếng chuyện đóng cửa chính phủ 14/10/2025 06:14

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ám chỉ rằng việc chính phủ có rơi vào một trong những đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử hay không phụ thuộc vào đảng Dân chủ.

Ngày 13-10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson rằng việc đóng cửa chính phủ đang trên đà trở thành một trong những đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử trừ khi đảng Dân chủ chấp thuận dự luật tạm thời để mở cửa lại chính phủ, theo tờ The Hill.

"Chúng ta đang tiến gần đến một trong những đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử Mỹ trừ khi đảng Dân chủ từ bỏ các yêu cầu đảng phái của họ và thông qua một ngân sách rõ ràng, không ràng buộc để mở cửa lại chính phủ và trả lương cho các nhân viên liên bang của chúng ta" - ông Johnson nói tại một cuộc họp báo.

“Đảng Cộng hòa rất mong muốn quay trở lại bàn đàm phán thực tế để hoàn tất việc phân bổ ngân sách cả năm và giải quyết tất cả các vấn đề khác trước mắt, nhưng chúng tôi sẽ không đàm phán trong phòng kín và chúng tôi sẽ không đàm phán như những con tin” - ông Johnson nhấn mạnh.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đứng trước). Ảnh: Nathan Posner/ Shutterstock

Các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ đang bế tắc trong vấn đề ngân sách chính phủ khi đảng Dân chủ yêu cầu đảng Cộng hòa nhượng bộ về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA) sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã từ chối đàm phán về vấn đề chăm sóc sức khỏe trong thời gian chính phủ đóng cửa, lập luận rằng đảng Dân chủ phải chấp nhận dự luật tài trợ mà Hạ viện đã thông qua vào tháng 9. Dự luật này đã thất bại bảy lần tại Thượng viện.

Việc chính phủ đóng cửa, đã kéo dài 13 ngày và vẫn đang tiếp tục, đã đánh dấu một trong những lần thiếu hụt ngân sách chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử hiện đại.

Lần đóng cửa chính phủ dài nhất là từ năm cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, kéo dài 35 ngày.

Lần đóng cửa dài thứ hai dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton kéo dài 21 ngày, trong khi các lần gián đoạn ngân sách dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama năm 2013 và cựu Tổng thống Jimmy Carter năm 1978 kéo dài 17 ngày.

Đáp lại phát ngôn trên của chủ tịch Hạ viện, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa cho phép ông Johnson và đảng Cộng hòa đàm phán về việc đóng cửa chính phủ.

"Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và tôi chưa gặp nhau vì [Tổng thống] Donald Trump chưa cho phép họ gặp mặt. Chúng tôi biết rằng cho đến khi ông Donald Trump cho phép họ gặp mặt, họ sẽ tiếp tục né tránh vấn đề liên quan việc ngồi lại đàm phán một thỏa thuận lưỡng đảng" - ông Jeffries nói với đài MSNBC.

Ông Jeffries lưu ý rằng đảng Dân chủ đã sẵn sàng đàm phán để tìm ra giải pháp.

“Chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu rằng chúng tôi sẽ ngồi lại với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, để tìm ra con đường lưỡng đảng hướng tới việc mở cửa lại chính phủ” - ông Jeffries nói thêm.